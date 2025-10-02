¿Cuántos novatos de los Yankees han lanzado un juego decisivo de postemporada en MLB?

Suscríbete a nuestros canales

Las postemporadas de MLB representan un contexto de más presión para quienes la abordan, es un terreno del que tradicionalmente se considera separa a los “niños” de los “hombres”, o en todo caso, los primeros hacen la metamorfosis a ese segundo paso; ni decir cuando de modo particular a un lanzador se le delega la lomita para un partido decisivo, de obligatoriedad vencer como el que Yankees de Nueva York aborda este 2 de octubre.

El contexto no podría ser más álgido, exigente y de suma exigencia, contra el perpetuo rival, Medias Rojas de Boston en el último juego de la Serie de Comodines. Solo sirve la victoria y así en el Bronx esperan lo entienda el novel serpentinero Cam Schlittler, quien apenas este año, 9 de julio, se graduó en Grandes Ligas.

A sus 24 años de edad, acumula 14 partidos en el Big Show, todos como abridor y en líneas generales mostró excelencia que se respaldó en los números:

Balance de 4 lauros y 3 caídas

2.96 en promedio de carreras limpias permitidas

1.21 de whip

10.4 ponches propinados por cada 9 tramos

El “pequeño” detalle que puede generar incertidumbre, nunca ha confrontado a los patirrojos, equipo con unos cuantos jugadores con experiencia de playoffs.

Independientemente de cómo le vaya, el bisoño y espigado derecho se integró a un minúsculo listado de novatos yankees que han lanzado un duelo de vida o muerte en postemporada. Antes que él les correspondió a:

Cam Schlittler ¡Qué primer choque contra Boston!

Spec Shea en el 7mo juego de la Serie Mundial en 1947 contra Dodgers de Brooklyn; se fue sin decisión en una irregular presentación de 1.1 capítulos de 4 hits, 2 carreras, ambas limpias y 1 boleto. Empero, los Bombarderos ganaron el compromiso.

Mel Stottlemyre en la partida final del Clásico de Octubre en 1964. Enfrentó a Cardenales de San Luis y cayó ante su fenomenal colega Bob Gibson; el de Nueva York trabajó 4 entradas de 5 hits, 3 anotaciones que fueron merecidas, do 2 pasaportes y recetó 2 chocolates. Los alados dominaron en casa 7x5.

Iván Nova que para el 5to en una de las Series Divisionales de la Liga Americana; Tigres de Detroit le marcó 2 que resultaron libres de pecados, añadieron 3 indiscutibles, 2 de ellos cuadrangulares, se poncharon 3 veces y no sacaron base por bolas en 2 entradas. Bengalíes ganó 3x2.