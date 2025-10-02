MLB: Estos jugadores podrían no acompañar más a José Altuve en los Astros

Suscríbete a nuestros canales

Mientras los Astros de Houston consideran los cambios que deben realizar esta temporada baja para construir un equipo capaz de superar nuevamente la ronda eliminatoria, tienen contratos establecidos para retener a la mayor parte de su róster actual, incluido José Altuve, durante los próximos dos años, si así lo desean.

Para este invierno de MLB, el estelar abridor Framber Valdez y el cátcher suplente Víctor Caratini son los únicos jugadores importantes que llegan a la agencia libre. Con miras a 2026 el relevista Bryan Abreu, los utilitys Mauricio Dubón, Ramón Urías y el pitcher Lance McCullers Jr., a menudo lesionado, serán los únicos jugadores claves del equipo con un contrato que finaliza.

El resto, incluidos José Altuve, Carlos Correa, Yordan Álvarez, Jeremy Peña y Hunter Brown, aún tienen varios años más bajo el control de la organización. A continuación, se muestra la situación contractual de cada jugador sideral al entrar en la temporada baja.

Los que serán agentes libres concluida la Serie Mundial 2025:

Framber Valdez, Victor Caratini, Craig Kimbrel (monticulista relevista), Brendan Rodgers (segunda base),

Los que tienen contrato hasta el año que viene:

Lance McCullers Jr. (en un pacto de 5 temporadas y 85 millones de dólares.

Bryan Abreu, relevista (terminando 2026 también puede apelar al arbitraje).

Mauricio Dubón, (concluido el siguiente calendario igual podrá ir al arbitraje).

Ramón Urías, (otro que puede decantarse por el arbitraje).

Luis García, (puede ir al arbitraje).

MLB - Astros de Houston - Grandes Ligas - Agentes libres

Steven Okert, lanzador de relevo (una opción más de arbitraje).

Enyel De Los Santos, relevista (tiene el arbitraje como alternativa por otra ocasión).

Chas McCormick, jardinero (le resta un arbitraje).

Agentes libres después de 2027:

Cristian Javier, lanzador abridor (Contrato actual de 5 años y 64 millones).

Christian Walker, primera base (Contrato de 3 años por 60 millones).

Jeremy Peña, campocorto (le quedan dos años más de arbitraje).

Isaac Paredes, tercera base (dos años más de arbitraje).

Jake Meyers, jardinero central (dos años más de arbitraje).

Jesús Sánchez, jardinero (dos años más de arbitraje).

Agentes libres tras 2028:

Carlos Correa, tercera base (Contrato actual de 6 años, 200 millones, tiene opciones para las cuatro temporadas siguientes si alcanza unos niveles de rendimiento específicos).

Yordan Álvarez, jardinero izquierdo y bateador designado (contrato actual de 6 años por 115 millones).

¿José Altuve por cuánto tiempo más?

Josh Hader, cerrador (Contrato actual: 5 años, 95 millones).

Hunter Brown, pitcher iniciador (le quedan tres años de arbitraje).

Yainer Díaz, receptor (le quedan tres años de arbitraje).

Agentes Libres luego de 2029:

José Altuve, segunda base/jardín izquierdo (contrato actual de 5 años, 125 millones.

Ronel Blanco, lanzador abridor (comenzará el arbitraje en 2027, puede ser después de 2029).

Spencer Arrighetti, abridor (inicia arbitraje en 2027. Agente libre luego de 2029).

Hayden Wesneski, lanzador abridor (all arbitraje en 2027; agente libre para 2029).

Bennett Sousa, relevista (arbitraje hasta 2027, agente libre en 2029).

Kaleb Ort, relevista (arbitraje para 2027. Agente libre tras 2029).

Agentes libres luego de 2030:

Bryan King, relevista (arbitraje en 2028, agente libre después de 2030).

Jason Alexander, lanzador abridor (arbitraje hasta 2028. Agencia libre 2030).