Ronald Acuña Jr. demostró ser la “Bestia” de esta era en la MLB

Lo que Ronald Acuña Jr. demostró este 2025, que hasta innecesario es una temporada completa para ser parte de la élite de MLB, en su caso particular solo requirió un lapso del torneo para ratificar ese estatus. Fueron solo 95 partidos, el 58.6% de la totalidad, pero vaya que demostró demasiado.

En ese tiempo en play, el jugador franquicia de los Bravos de Atlanta se fue de 338-98, e incluyó 12 dobles, 1 triple, 21 cuadrangulares, 42 carreras remolcadas, 74 pisadas del plato, 71 bases por bolas (4 de ellas intencionales), 9 cojines estafados en 10 intentos, además de que recibió 3 pelotazos por lo que su línea ofensiva quedó en:

.290 en promedio de bateo

.417 en porcentaje de embasado

.510 de slugging

.927 de OPS

A parte de que esas cifras son de auténtica calidad, cada uno de los últimos cuatro ítems estuvo notoriamente por encima de la cifra media de Grandes Ligas: .245/.315/.404/.719, y eso ha significado que el hermano mayor de Luisángel fue superior en un 18.4%, 32.4%, 26.2% y 28.9%. Algo muy significativo.

Ronald Acuña Jr. es una auténtica “Bestia”

Si a eso incluimos que estuvo en play entre el 23 de mayo y este 28 de septiembre, donde su equipo dejó marca de 51-61, ciertamente negativo, pero un bálsamo en la temporada general del equipo de 76-86 y 24-23 cuando él estuvo fuera.

Aunque las comparaciones corren el riesgo de ser odiosas, en otras tantas son requeridas para contextualizar mejor un punto; por ejemplo, Shohei Ohtani en 158 partidos para Dodgers de Los Ángeles (39.9% más), dejó línea ofensiva de: .282/.374/.582/.956. Respecto a Ronald José un -2.8%, -11.5%, +12.4% y +3% de diferencia. ¿Nada mal verdad? por eso Acuña Jr. demostró ser una auténtica “Bestia” de esta generación.