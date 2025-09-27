MLB: Luis Arráez alcanzó el primer lugar de este sobresaliente apartado de bateo

Suscríbete a nuestros canales

Cuando la partida de este viernes entre D-backs de Arizona y Padres de San Diego iba por el 6to capítulo Luis Arráez llevaba de 4-3, incluido su doble número 30; con este performance subió su promedio de bateo hasta .291. A falta de solo dos fechas más en la ronda regular, todavía lejos del lider bate de la Liga Nacional, Trea Turner con .305.

Pero en el Viejo Circuito, la “Regadera” llegó a 179 imparables, misma cantidad que Turner que también está al frente del apartado, debido a que este solo volverá a los Phillies de Filadelfia para los playoffs, el de Venezuela tendrá mucha opción terminar como el número 1, algo que consiguió el año pasado con 200 hits, la 2da mejor cifra de la MLB.

En 2023, Luis Sangel fue 3ero de esta Liga y Grandes Ligas en indiscutibles, 203 salieron de su madero y solo por debajo de los 217 de Ronald Acuña Jr. y los 2011 de Freddie Freeman.

Cuando en 2022 ganó el título de bateo en la Liga Americana con Twins de Minnesota, Arráez despachó 173 siendo 11vo en el Big Show, 7mo del Joven Circuito.