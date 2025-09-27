Estos venezolanos sobresalen entre los favoritos de la MLB por una tendencia de mercadeo

Suscríbete a nuestros canales

La MLB es una de las industrias que más mueve dinero, no solo en en el ámbito de Estados Unidos, sino del mundo deportivo en general; se trata de una maquinaria muy bien aceitada que el año pasado arrojó aproximadamente 12.100 millones de dólares producidos.

Semejante cifra de billetes verdes obedece a múltiples fuentes de ingresos, desde venta de entradas, derechos de transmisión radial, televisiva, de plataformas digitales, patrocinio, alimentos, bebidas, enorme variedades de souvenirs y entre ellos se cuenta la oferta de camisetas.

MLB - Grandes Ligas - Mercadeo

De modo particular, este último ha servido para medir cuáles jugadores se cuentan entre los predilectos por el público; no se trata de una realidad absoluta, pero sí una tendencia del todo válida.

Al respecto, de acuerdo a la información que difunde Grant McAuley, reportero que cubre el acontecer de los Bravos de Atlanta, este año el jersey más vendido ha sido el del fenómeno Shohei Ohtani, quien con Dodgers de Los Ángeles luce el dorsal 17.

Ronald Acuña Jr. y José Altuve ¡de los mejores!

El nipón es seguido por Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, y el grupo citado por el periodista está compuesto por 20 nombres donde en la casilla 11, aparece Ronald Acuña Jr., con todo y que estuvo ausente casi la mitad del calendario de este torneo.

Asimismo, en el listado José Altuve de hecho tiene mejor posición que el hermano mayor de Luisángel; “Astroboy” es la 9na camisa más solicitada por la afición.

De mayor a menor, los otros peloteros son Freddie Freeman, Mookie Betts, Francisco Lindor, Juan Soto, Rafael Devers, Bryce Harper, Altuve, Fernando Tatis Jr., Acuña, Clayton Kershaw, Jarren Durán, Elly De La Cruz, Vladimir Guerrero Jr., Pete Crow-Armstrong, Pete Alonso, Paul Skenes, Manny Machado y Cal Raleigh.