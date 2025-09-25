LVBP: Así son las estadísticas del grupo importado confirmado por Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

A la fecha son cinco los jugadores importados oficializados por los Leones del Caracas, esto con la finalidad de competir en el torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El denominador común en todos: lanzadores derechos, dos de ellos con experiencia en el circuito.

El primero en ser confirmado fue Luis Miguel Romero que vino en los dos certámenes previos con Tiburones de La Guaira en calidad de abridor. Dejó récord de 1 ganado, 6 perdidos, 7.66 en promedio de carreras limpias permitidas y whip en 1.76.

A lo largo de 6 años en la MILB sus guarismos fueron hinchados, 5.41 de efectividad más 1.52 de whip. Ha lanzado en su país, Serie Nacional Cubana (SNC), Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Liga Arco Mexicana del Pacífico (LMP), Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y Liga de Béisbol Profesional Nacional de Nicaragua (LBPN).

Extranjeros de los Leones del Caracas para la 2025/2026

Con Shea Spitzbarth se aseguró al segundo. El año pasado vino con Cardenales de Lara y en 2 entradas en la ronda eliminatoria le dieron 2 hits sin anotaciones, no dio base por bolas y ponchó a 3, por eso su promedio de rayitas merecidas en 0.00 y whip de 1.00.

En 2021 saboreó cafecito de 5 tramos en la MLB como parte de los Piratas de Pittsburgh, dejó 3.60 de ERA más 1.20 en whip, mientras en Ligas Menores durante 8 años compiló balance de 24-19, 28 salvados, 3.32 en efectividad, 1.23 de whip y 10.4 en promedio de ponches por cada 9 innings en la lomita.

Es un conocedor pleno del Caribe, con pasantías en República Dominicana, Puerto Rico y la veraniega de México.

Siguió Beck Way, un derecho ligaminorista con 5 años de recorrido, balance de 24-29, 13 rescates, 4.87/1.43 más 9.6 en promedio de toleteros guillotinados.

Aaron Shortridge por su parte, ha sido mayoritariamente abridor, 87 inicios en 96 partidas con 4.07/1.33 además de 28-23 en 5 calendarios en las Menores. Este año estuvo en los montículos de la LMB.

Joseph Keys hasta ahora ha sido el último. Llama la atención su capacidad de jugar en el jardín izquierdo y central; nunca ha pitcheado fuera de Estados Unidos, primero en la pelota colegial, después en las granjas de los Rojos de Cincinnati durante 3 años: 8-9, 1 salvamento, 5.32/1.64 y 10.3 ponches en promedio, cifra que le queda en 10.0 contando todo su historial.