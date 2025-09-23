LVBP: Leones del Caracas anuncian importado relevista que también puede jugar como outfield

Suscríbete a nuestros canales

Luego de sufrir la baja del lanzador cubano Armando Dueñas, los Leones del Caracas para este 22 de septiembre anunciaron la contratación de un nuevo monticulista foráneo, el derecho Joseph Keys, quien en su currículo refleja experiencia únicamente en la pelota de los Estados Unidos.

De acuerdo a los registros de Baseball Reference, este derecho que cumplirá 29 años en octubre, lanzó en ligas universitarias de su país de 2016 a 2019, y durante este año incursionó en el sistema MLB cuando estuvo en la categoría Rookie de los Rojos de Cincinnati.

Joseph Keys, ponchador interesante para la LVBP

Tras una pausa en 2020, en 2021 y 2022 transitó entre las sucursales Clase A+ y Doble A de los escarlatas; hasta ahí fue su ciclo en Ligas Menores, durante 62 partidos, 9 como abridor, registró 8 lauros, 9 caídas, 1 salvado. En 111.2 entradas le dieron 107 imparables, 11 cuadrangulares, le anotaron 76, 66 de ellas limpias, incurrió en 77 bases por bolas y ponchó a 128. De ese modo sus estadísticas quedaron en:

5.32 en promedio de rayitas merecidas

1.64 de whip

8.6 en promedio de hits en contra por cada 9 tramos

0.9 el de jonrones

6.2 boletos

10.3 ponches.

Para 2023 estuvo off, regresó en 2023 con los Kansas City Monarchs de la American Associaton y dejó balance de 4-0, efectividad de 2.81, whip de 1.46, 7.0 en indiscutibles por cada 9, 0.6 jonrones, 6.2 pasaportes y 9.3 pasados por la guillotina.

Liga Venezolana de Beisbol Profesional - Temporada 2025/2026

Este año se mantuvo en el mismo circuito, de categoría Doble A, pero con los Chicago Dogs, dejó estos guarismos: 2-4, 3 rescates, 3.19 de ERA, 1.13 en whip, 5.3 inatrapables, 1.1 vuelabardas, 4.9 boletos y 10.4 chocolates recetados.

Asimismo, en el referido portal apuntan que además de ser relevista, también puede jugar como jardinero central e izquierdo, empero, en su carrera se ha ido de 11-0 con 1 boleto, 5 ponches más 11 pisadas del plato.

Apodado JC, es el quinto importado anunciado por los caraquistas para el torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).