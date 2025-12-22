LVBP: Estos son los juegos que le restan a Leones del Caracas para soñar con el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas dio señales de vida con una contundente victoria (7x3) sobre Navegantes del Magallanes, en la jornada de este domingo 21 de diciembre. Los melenudos aún no han por perdido la temporada regular y mantienen sus aspiraciones de meterse en el Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Ubicados en el sótano con marca de 23-30, el equipo debe cumplir con sus desafíos y vencer en sus enfrentamientos restantes para poder aspirar a uno de los puestos de comodín en la vigente campaña. Además de eso, la novena de José Alguacil depende de una combinación de resultados entre Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua, quienes no deben sumar triunfos en ninguno de sus encuentros faltantes.

Tantos bengalíes como guairistas se posicionan en el sexto y séptimo puesto en la tabla, a 2.5 juegos diferencia de los capitalinos, que también tienen a tres partidos al Magallanes y podría igualarlo en el quinto peldaño, pero los bucaneros se quedarían con el lugar, tomando en cuenta que ganaron la serie particular (5-3).

Juegos restantes a Leones del Caracas:

Bravos de Margarita vs Leones del Caracas - lunes 22 (L)

Leones del Caracas vs Cardenales de Lara - viernes 26 (V)

Tiburones de La Guaira vs Leones del Caracas - sábado 27 (L)

Aunque marchan octavos previo a la última semana de acción en la temporada regular, el calendario le juega favor para los melenudos para vencer en cada uno de sus duelos restantes. La tropa de Alguacil le quedan dos compromisos como local desde el Monumental Simón Bolívar ante Bravos y Tiburones, siendo el recinto su única zona de escape en una presentación desastrosa con récord de 13 triunfos y 13 reveses.

Del otro lado, Tigres tendrá en sus manos la posibilidad de eliminar a los Leones, ya que le restan dos juegos en casa ante Bravos de Margarita. Pese a que los felinos posee uno de los mejores récords como local, el equipo de Oswaldo Guillén ha perdido siete en los últimos 10 encuentros.

La Guaira, sexto lugar en las posiciones, será el otro equipo con la posibilidad de dejar sin pelota en enero a Leones. Además de su choque contra Magallanes en el Universitario, los salados tendrá un compromiso que puede ser definitorio contra los melenudos el próximo sábado 27 de diciembre con la serie a favor (4-3) de los litoralenses.