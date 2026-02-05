Cristiano Ronaldo de cumpleaños: ¿A cuántos goles está de los mil y cuántos títulos tiene?

Suscríbete a nuestros canales

Este 5 de febrero cobra una relevancia especial cuando se comenta que una de las figuras más importantes en la historia del fútbol está cumpliendo un nuevo año de vida. Ese no es otro que Cristiano Ronaldo.

El portugués llegó a los 41 años de vida, mientras se mantiene activamente en el deporte de sus amores y compitiendo semana tras semana para llegar a un récord estelar en su carrera: los mil goles.

El astro luso tiene la consecución de este hito entre ceja y ceja. A decir verdad, no estaría del todo lejos, mientras compite en el balompié de Arabia Saudita con el Al Nassr.

¿A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de los mil goles?

Desde su debut en el año 2002 con el Sporting de Portugal, CR7 ha podido dibujar una carrera llena de grandes logros deportivos y de una relevancia muy superior a la que tiene la mayoría de grades futbolistas.

Su gran capacidad para hacer goles ha sido una distinción que lo tiene muy marcado en una generación, que ha visto como el portugués se convirtió en una máquina de encontrarse con las redes contrarias.

Actualmente, la suma de goles que tiene en su carrera es de 962 y solo 38 tantos lo separan de su llegada a la tan ansiada diana número mil. En ese mismo tiempo, su palmarés destaca 36 títulos y hasta cinco balones de oro en sus vitrinas.

Finalmente, también hay que destacar que este cumpleaños de Cristiano Ronaldo coincide con unos días en los que está fuera de la acción protagonizando una protesta vigente contra el Fondo de Inversión Pública y su gestión con algunos clubes de la Liga Profesional Saudí.