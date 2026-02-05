Omar Rivas lo tiene claro: El análisis de Gran Pepe que definirá el éxito de tu 5y6

Suscríbete a nuestros canales

Ya están con los preparativos de la reunión número 6 en el majestuoso hipódromo La Rinconada, el equipo de Meridiano Web se trasladó la mañana de este jueves hasta el hipódromo La Rinconada para estar presente en la jornada de ajustes y así aprovechar de buscar la información precisa con los protagonistas de la jornada dominical.

En esta ocasión, el equipo del medio digital entrevistó al jinete aprendiz Omar Rivas siempre consecuente y colaborador para este medio digital, habló acerca de las condiciones físico-atlética de sus dos compromisos de montas para la mencionada reunión del día domingo en el óvalo de Coche.

Entrevista en vivo: Jinete Compromisos 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Saludos Omar, ante todo agradecido por la entrevista. Par de compromisos para este domingo en la jornada del 5y6 de la sexta reunión. Inicias en la en tercera válida con el ejemplar Gran Pepe, presentado por Oscar Manuel González ¿Qué nos puedes decir?

-Un ejemplar que anda transformado. Todas las últimas carreras la han corrido bien y tenemos esperanza para obtener la victoria con este caballo esta semana.

Para cerrar tus compromisos lo harás con la conducción del castaño My Funny Nonno del trainer Jorge Salvador.

-Vengo de montarlo en la carrera anterior. Esta semana, el caballo se ha puesto a mejorar los aprontes en la pista y esperamos la confianza para lograr una excelente victoria con este ejemplar.