Omar Rivas lo dice: "Mis montas están para ganar este domingo en La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

A solo días de comenzar la reunión número 5 en el majestuoso hipódromo La Rinconada, el equipo de Meridiano Web se trasladó la mañana de este miércoles hasta las instalaciones de la pista caraqueña para asistir a la jornada de ajustes y aprovechar de buscar la información precisa con los protagonistas de la jornada dominical como lo es los jinetes, entrenadores, propietarios y el más protagonista de todos: El purasangre de carrera.

En esta ocasión, el equipo del medio digital entrevistó al jinete aprendiz Omar Rivas, quien forma parte de la reunión dominical para detallar el estado físico y las condiciones de sus cuatro conducidos.

Entrevista en vivo: Jinete Compromisos La Rinconada Datos Hípicos

“Saludos para toda la afición de Meridiano Web, por aquí decimos presente y aprovecharemos la oportunidad para hablar de mis compromisos del día domingo”

Comienzas tus compromisos con la yegua Anasoli en la primera competencia ¿Qué nos puedes decir?

-Es una yegua que está muy bien en cancha y tenemos muy fuertes aspiraciones con ella para la competencia.

Luego en la tercera competencia montarás al presentado importado de Rubén Lanz: White Commander (USA) que reapareció y logró un tercer lugar en la primera reunión nocturna.

-Este caballo ha hecho muy buenas actuaciones Esperamos que para eta carrera tenga un buen desempeño y lograr una excelente victoria con este ejemplar.

Domingo: Montas 5y6 Nacional La Rinconada

Tu siguiente compromiso para el día domingo será en la octava carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional con el ejemplar Vision Shark, ¿Qué nos puedes comentar?

- Es un caballo que corre seguido, pero sus actuaciones anteriores lo acreditan para buscar un triunfo en esta carrera válida.

Para cerrar tus compromisos lo harás con la conducción de la yegua norteamericana Tizn’t Anymore del trainer César Pérez que reaparece luego de 49 días para la carrera de los acumulados del juego de las mayorías.

-La yegua se encuentra en buena forma, se mantiene en óptimas condiciones y espero que sea así para cerrar la jornada del 5y6.