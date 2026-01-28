Gabriel Márquez no se guarda nada: “Confiamos en su talento para decidir en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

El preparador Gabriel Márquez mantiene un paso firme en el inicio de la temporada 2026. Con un registro de dos victorias en el joven meeting que recién levanta el vuelo, el profesional de la doma presenta un optimismo fundamentado ante sus próximos compromisos.

Entrevista ganadora: La Rinconada Carreras Gabriel Márquez

Su mirada está fija en el próximo domingo 1 de febrero, fecha en la cual aspira a un nuevo reencuentro con el recinto de ganadores en el óvalo de Coche.

Pese a que su delegación para esta quinta reunión del año consta de apenas tres ejemplares, la calidad de sus pupilos compensa la brevedad de la lista. Márquez no oculta su entusiasmo y deposita su fe en el trabajo diario.

El entrenador atribuye el éxito reciente a la disciplina de su equipo de establo y a la confianza inquebrantable de los propietarios, quienes sostienen la inversión en su cuadra. Para él, cada triunfo representa la recompensa de un esfuerzo conjunto que espera ver materializado nuevamente en la pizarra de La Rinconada.

La primera yegua a ensillar correrá a la altura de la segunda carrera en yunta con Johan Aranguren, Abusiva.

-Esta yegua hizo campaña de potra bastante pareja, yo creo que esta yegua el domingo con la bendición de Dios puede estar en el tope del marcador.

Luego en la tercera carrera deberá ensillar al tresañero Alkalino con la monta de Aray.

-Para esta ocasión al ejemplar le quito el implemento gríngola, viene de fallar y Aray lo conoce. En carrera pareja el nuestro puede estar en el tope del marcador.

Primera del loto: Reunión 05 La Rinconada Entrevista

El importado Khoolzan hace su estreno en La Rinconada con una campaña previa de 15 actuaciones para dos triunfos. ¿Que nos puede decir?

- El ejemplar norteamericano, llega a este compromiso con dos ejercicios previos en su haber. Según indicó Márquez, el purasangre realizará su ajuste final este jueves para sellar su condición. Aunque reconoció que el ejemplar aún no alcanza el 100% de sus facultades, subrayó que su desplazamiento en la pista es óptimo.

Las expectativas en su establo son máximas y confían en que su calidad le permita estar en el tope del marcador.