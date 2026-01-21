Gabriel Márquez revela sus datos: “De mis presentados tengo dos ejemplares fuertes y una línea clara en La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

El preparador Gabriel Márquez consolidó un inicio de temporada brillante en el óvalo de Coche. Su capacidad profesional quedó en evidencia al presentar en condiciones inmejorables al ejemplar Banderas, flamante ganador de una de las pruebas selectivas de la semana pasada.

Por si fuera poco, Márquez ratificó el excelente estado de su cuadra al adjudicarse también el segundo lugar con Bunker, un resultado que lo posiciona como uno de los entrenadores más efectivos del momento.

Bajo la premisa de que el trabajo diario es la única ruta hacia el éxito, el entrenador no detiene su marcha. La mañana de este miércoles 21 de enero, el equipo de Meridiano Web conversó con el profesional en plena jornada de traqueos. Márquez, consciente de la expectativa que genera su establo, compartió un análisis profundo sobre sus próximos compromisos.

La afición hípica aguarda con especial interés sus proyecciones, pues sus ejemplares figuran como piezas clave para las jugadas exóticas y, fundamentalmente, para la confección del 5y6 nacional.

Dada la efectividad actual de su cuadra, las declaraciones de Márquez representan una guía vital para los apostadores que buscan precisión en sus combinaciones para la doble cartelera del fin de semana.

El día viernes trainer un solo compromiso y se trata de Mi Maritza en la carrera de los acumulados.

- A pesar de ser una competencia pareja y de gran atractivo, nuestra yegua llega en una situación inmejorable. Contamos con la conducción del campeón Robert Capriles para este compromiso donde el ejemplar se encuentra 'de turno'.

Aunque nos enfrentamos a yeguas de cuatro años, su condición física es óptima y confiamos en que, con el favor de Dios, ocuparemos lo más alto del marcador.

Presentados: Reunión 04 Domingo 5y6 nacional

Luego para el domingo un total de cuatro ejemplares dicen presente de su cuadra en carrera y comienza con Calgary que regresa a su cuadra.

- El purasangre se reincorpora a mi caballeriza en un estado de forma excepcional. La alianza con Aray es un factor determinante, ya que existe un conocimiento previo entre ambos. Al medirse frente a un lote acorde a su nivel, tengo la plena confianza de que, con el favor de Dios, será protagonista en la definición de la carrera.

En la condicional especial que se va disputar en la cuarta carrera del día domingo presenta al guerrero Shakman y Ekati King.

-Shakman: El ejemplar demuestra una notable adaptación a los trayectos cortos. Tras su reciente actuación, regresó al establo en condiciones óptimas, lo cual nos permite inscribirlo de forma consecutiva. Mantiene un rendimiento ascendente en la distancia que le toca correr y confiamos en que logre un puesto destacado en el marcador.

Por su parte, Ekati King ejemplar con el que conquistamos una selectiva el pasado diciembre conserva su excelente estado físico. Contamos nuevamente con la conducción de Johan Aranguren, quien repite la monta con el objetivo de cruzar la meta en ganancia. Sin duda, representa nuestra carta principal y el rival a vencer en esta competencia.

Para cerrar en la cuarta válida luego de 42 días regresa a pruebas públicas la importada Sizzle.

- Efectivamente, esta yegua importada contará con la destacada conducción de Jaime 'Pochito' Lugo. El ejemplar exhibe una progresión constante en cada una de sus actuaciones y su condición física actual es, sencillamente, excepcional. Posee el vigor necesario para afrontar el compromiso y, bajo mi criterio técnico, destaca como la fija de la cuadra. Con el favor de Dios, esperamos que concrete la victoria y responda al favoritismo en la arena de La Rinconada