Banderas se adjudica el Clásico Inauguración (GII) con una sólida demostración de punta a punta en La Rinconada

Tras el inicio de la campaña el pasado viernes en horario nocturno, la expectativa se trasladó a la jornada dominical en el óvalo de Coche. La tarde estuvo marcada por los eventos de jerarquía; primero, con la victoria de Forever Beatriz en el tramo selectivo inicial, y luego con el LXXVII Clásico Inauguración “Francisco de Miranda” (GII). A pesar de una lista oficial de 11 aspirantes, la deserción de dos ejemplares redujo el lote a nueve participantes que buscaron la gloria en la segunda reunión del año.

Dominio absoluto en los 1,400 metros: La Rinconada

La quinta válida del 5y6 nacional fue el escenario para la consagración de Banderas. El potro, bajo la preparación de Gabriel Márquez y la conducción del experimentado Johan Aranguren, se adjudicó la victoria de manera contundente. Desde el salto inicial, el nieto de Thabiann tomó el control de la prueba y estableció un ritmo firme que mantuvo hasta cruzar la sentencia.

El cronómetro registró parciales de 24.0 para los primeros 400 metros y 47.3 en la media milla. Al cubrir los 1,200 metros en 72.3, Banderas demostró su capacidad de resistencia frente al acoso constante de Black Stone y Pontevecchio.

Pese a la presión de sus rivales durante gran parte del trayecto, el defensor de la divisa 'Don Rafael V' sostuvo su avance y completó los 1,400 metros en un tiempo final de 85.4. El resultado sorprendió al público apostador, pues el ejemplar devolvió un dividendo de Bs. 771,61 a ganador y Bs. 235,64 por concepto de place

Resultados y proyecciones

En una atropellada tardía, su compañero de cuadra Bunker debió conformarse con el segundo lugar. El podio lo completaron Black Stone en el tercer puesto y Pontevecchio en la cuarta posición. El marcador lo cerró el ejemplar importado Cibernético, quien finalizó quinto tras enfrentar diversos tropiezos durante la competencia.

Con este triunfo, Banderas suma su segunda victoria en apenas tres presentaciones y estrena su palmarés en pruebas de grado. El tresañero, hijo del semental Lead Astray en Street Star, nació y se crió en el Haras Luisiana. Aunque la temporada apenas comienza, este sólido desempeño lo posiciona desde ya como un candidato de fuerza para los eventos de la Triple Corona Nacional que se disputarán este 2026.