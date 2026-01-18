¡Sube la temperatura hípica! El 5y6 nacional toma fuerza en este inicio de 2026

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada se desarrolla este domingo 18 de enero, la segunda reunión de la temporada 2026 con una emocionante programación de 10 competencias que incluye: El quincuagésimo Clásico Andrés Bello (GII) ganado por la potra Forever Beatriz y falta que se lleve a cabo la edición 77 del Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII) que seria a la altura de la quinta válida del 5y6.

Meridiano: Ganadores Cartelera previa al 5y6 La Rinconada

La jornada inició con la victoria de Princesa Fina (número 1), con la monta del jinete Juan Pablo Paoloni y la preparación de Humberto Correia Jr., dejó tiempo de 85,2 para los 1.400 metros del recorrido y abonó Bs. 63,28 a ganador.

Luego en la segunda carrera triunfó Mahomes (número 3), conducido por el jinete aprendiz Félix Márquez y presentado por el entrenador Riccardo D'angelo, con crono de 67 para el tiro de 1.100 metros y pagó Bs. 70,87 a ganador.

Asimismo, en la tercera del programa, la cincoañera Caramel Love fue la que se llevó el triunfo de punta a punta, a cargo de la conducción de Jervis Alvarado y el entrenamiento de Yorvis Villamizar para el Stud "E.A.K". Abonó un dividendo de Bs. 94,09 a ganador.

Para cerrar el bloque de la no válida, se corrió la edición 50 del Clásico Andrés Bello (GII) a la altura de la cuarta competencia, cuya ganadora fue para la tresañera Forever Beatriz, conducida por Hemirxon Medina y presentada por Fernando Parilli Araujo, la cual dejó un dividendo de Bs. 208,33 a ganador.

Meridiano: Monto Sellado 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 dominical recolectó un monto sellado de Bs. 203.039.480,00, de los cuales Bs. 28.425.527,20 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 109.41.319,20.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o quinta carrera, el triunfo fue para la yegua importada Etna's Napper, con Oliver Medina en el sillín y entrenada por Carlos Luis Uzcátegui, la zaina dejo en taquilla Bs. 55,35 a ganador.