La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°02

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 09:00 am
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°02
Foto: José Antonio Aray
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 18 de enero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una noche donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Etna's Napper (USA)  14
Like A Star (CHI) 11
Piemontesa 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Rozagante (USA) 11
Noqueador 7
Rebelde del Valle 7
Odin 3

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Bravucón 11
Baco 9
Vida 8
Macuto 2
Shakman 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tiz Erin (USA) 13
Rompeparadigmas 9
Fantastic Shot 6
Princesa Susej 3

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Bunker 12
Black Stone 9
Star White  4
Niño del Cielo 3
Cibernético (USA) 2

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Bellezze 14
Vida Zofia 6
Rosa Negra 3
Miss Coco 1
Bella Zafiro 1
Gran Feronia 1

 

