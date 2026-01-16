La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°02

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 18 de enero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una noche donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Etna's Napper (USA) 14 Like A Star (CHI) 11 Piemontesa 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Rozagante (USA) 11 Noqueador 7 Rebelde del Valle 7 Odin 3

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Bravucón 11 Baco 9 Vida 8 Macuto 2 Shakman 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Tiz Erin (USA) 13 Rompeparadigmas 9 Fantastic Shot 6 Princesa Susej 3

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Bunker 12 Black Stone 9 Star White 4 Niño del Cielo 3 Cibernético (USA) 2

SEXTA VÁLIDA