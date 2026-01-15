No selles tu 5y6 sin leer esto: Con el ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica queda lista para la carrera de los acumulados de la R02

Suscríbete a nuestros canales

La pasión hípica regresa con fuerza al óvalo de Coche. Este domingo 18 de enero, la afición vibrará con una cartelera de 10 competencias de alto nivel, en lo que representa la segunda reunión oficial del 2026 en el Hipódromo La Rinconada.

El programa no solo destaca por su cantidad, sino por su calidad, al incluir dos esperados cotejos selectivos que reunirán a los mejores purasangres tresañeros: Andrés Bello (GII) y Francisco de Miranda (GII).

El plato fuerte de la tarde llegará con la décima carrera, el evento que pondrá punto final al 5y6 Nacional. Esta sexta válida, pautada para las 5:15 p.m., enfrentará a yeguas de cuatro años (nacionales e importadas) en un explosivo recorrido de 1.300 metros. Se trata de un lote de debutantes y no ganadoras donde la estrategia y la resistencia serán claves para decidir quiénes se llevan el acumulado millonario.

La yegua Rosa Negra (número 11), participa en esta válida, repite la monta de Johan Aranguren y entrenado por Ramón García Mosquera para los colores del Stud Los Samanes Racing.

La zaina se presenta como la tercera favorita y es considerado como una sorpresa para Gaceta Hípica, pues reaparece al óvalo caraqueño luego de 56 días sin correr.

En su penúltima carrera del día 09 de noviembre de 2025, la cuatroañera Rosa llegó segunda a 3 1/2 cuerpos de la vencedora importada Easyasyouplease (USA).

Culminada la competencia, el propio jockey Aranguren informó ante la junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) que Rosa Negra tuvo tropiezos en los 600 metros finales.

Sin embargo, el día 23 de noviembre quedó retirada por Estado Febril.

La pupila de García Mosquera salió este miércoles 14 de enero a la pista caraqueña y galopó dos vueltas en silla informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

