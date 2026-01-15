No selles tu 5y6 sin leer esto: Con el ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica queda lista para la carrera de los acumulados de la R02

La pasión hípica regresa con fuerza al óvalo de Coche. Este domingo 18 de enero, la afición vibrará con una cartelera de 10 competencias de alto nivel, en lo que representa la segunda reunión oficial del 2026 en el Hipódromo La Rinconada.
NOTAS RELACIONADAS
El programa no solo destaca por su cantidad, sino por su calidad, al incluir dos esperados cotejos selectivos que reunirán a los mejores purasangres tresañeros: Andrés Bello (GII) y Francisco de Miranda (GII).
El plato fuerte de la tarde llegará con la décima carrera, el evento que pondrá punto final al 5y6 Nacional. Esta sexta válida, pautada para las 5:15 p.m., enfrentará a yeguas de cuatro años (nacionales e importadas) en un explosivo recorrido de 1.300 metros. Se trata de un lote de debutantes y no ganadoras donde la estrategia y la resistencia serán claves para decidir quiénes se llevan el acumulado millonario.
La Rinconada: Una Sorpresa Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos
La yegua Rosa Negra (número 11), participa en esta válida, repite la monta de Johan Aranguren y entrenado por Ramón García Mosquera para los colores del Stud Los Samanes Racing.
La zaina se presenta como la tercera favorita y es considerado como una sorpresa para Gaceta Hípica, pues reaparece al óvalo caraqueño luego de 56 días sin correr.
En su penúltima carrera del día 09 de noviembre de 2025, la cuatroañera Rosa llegó segunda a 3 1/2 cuerpos de la vencedora importada Easyasyouplease (USA).
Culminada la competencia, el propio jockey Aranguren informó ante la junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) que Rosa Negra tuvo tropiezos en los 600 metros finales.
Sin embargo, el día 23 de noviembre quedó retirada por Estado Febril.
Ajuste: La Rinconada
La pupila de García Mosquera salió este miércoles 14 de enero a la pista caraqueña y galopó dos vueltas en silla informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).
Favoritas de la carrera: Yeguas
- Belleze: Reaparece luego de 42 días para estar presente en la carrera de los acumulados de 5y6 dominical. Con dos segundos lugares en sus actuaciones anteriores, esta hija de Manchester se posiciona como la más cotizada para llevarse la primera victoria del año en el óvalo de Coche bajo la yunta ganadora Yoelbis González/Rafael Cartolano. Recomendamos no dejarla por fuera de las combinaciones.
- Vida Zofia: Otra de las yeguas que dará todo su potencial con la monta de Hemirxon Medina y presentada por Rubén Lanz. Su condición física-atlética será la combinación perfecta para decidir en los metros finales y lograr su primera victoria. Anótenla para sellar para el cuadro.