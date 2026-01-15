Johan Aranguren revela su fijo para sorprender en una de las selectivas del domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La segunda reunión del primer meeting del 2026 comenzará este domingo 18 de enero en el hipódromo La Rinconada, la cual contará con la programación de 10 competencias que incluye los Clásicos: Andrés Bello (GII) y Francisco de Miranda (GII).

Uno de los jinetes profesionales más destacados es Johan Aranguren quien estuvo presente en la jornada de ajustes este miércoles 14 de enero en la arena caraqueña y durante su descanso aprovechó la oportunidad de ser entrevistado por el equipo de Meridiano Web.

En la mencionada entrevista, Aranguren conversó acerca de los cuatro compromisos para la jornada dominical.

Entrevista: Carreras Jinete Segunda Reunión La Rinconada

Saludos Johan y agradecido por hacerte la entrevista. Tendrás un total de cuatro compromisos para la segunda reunión del año y comienzas en la primera carrera con la yegua Princesa Julie, ¿qué nos puedes comentar?

-Una yegua que anda bastante bien. Viene de ganar con muchos tropiezos con la yoqueta Katie Davis y para esta oportunidad estará decidiendo la carrera.

En la programación del 5y6, específicamente en la cuarta válida repites en la monta con la yegua Boiled Milk pues reaparece luego de 42 días sin correr.

- Sí, es una yegua que la conozco. Pienso que seguirá mejorando y estará en el tope del marcador.

Para la quinta válida que será la edición número 77 del Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII) conducirás al potro Banderas que regresa tras un corto paro de 35 días sin correr.

-Este caballo anda espectacular. Lo he estado trabajando y me gusta con característica de fijo.

Culminas tu compromiso en la carrera de los acumulados con Rosa Negra que también hace su regreso a la pista caraqueña después de 56 días sin correr ¿Qué nos puedes decir sobre esta yegua?

-En su última actuación, está yegua mejoró muchísimo llegando segunda conmigo. Para está oportunidad, la yegua anda muy bien y podrá estar decidiendo en la última válida para el 5y6.