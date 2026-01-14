La Rinconada: Oliver Medina busca ser el protagonista de la primera doble cartelera

Suscríbete a nuestros canales

Tras consolidarse como uno de los mejores prospectos del 2025, el aprendiz Oliver Medina inicia este nuevo ciclo con la madurez y confianza necesarias para seguir brillando en cada compromiso.

Entrevista: Jinete Aprendiz La Rinconada Viernes

En una conversación exclusiva este miércoles desde las instalaciones de La Rinconada, el joven látigo analizó detalladamente el chance de sus cuatro montas para la cartelera nocturna de este viernes, mostrándose muy específico sobre sus posibilidades de victoria.

“Muy agradecido por la entrevista, los invito a todos a jugar el 5y6, agradecido con el superintendente por hacer esto realidad de tener dos días de carreras”

Desde la misma primera carrera con hora de partida 6:30 pm, tienes el compromiso con el ejemplar Lumiere que vienes de montar y ocupaste el cuarto lugar.

- Es un ejemplar que ejercito prácticamente a diario; lo conozco a la perfección y vengo de conducirlo en su salida previa. Se mantiene en excelentes condiciones y hoy realizó un ajuste en el aparato que resultó fenomenal. Gracias a Dios, el caballo está listo y estimo que realizaremos una gran carrera.

Luego en la segunda válida, tiene la responsabilidad de montar a la yegua alazana e importada Castana Power.

- Se trata de una yegua que atraviesa una excelente condición física para su carrera de estreno. El pasado martes realizó un ensayo en el aparato donde lució impecable; basándome en esa demostración, estoy convencido de que estaremos decidiendo la competencia desde el inicio.

Luego en la cuarta válida del 5y6, montaras por primera vez al ejemplar The Solder.

-Este caballo anda bien y en conversaciones con su traqueador me afirma que las condiciones son óptimas. De verdad que se nota muy cambiado y esperamos hacer una buena carrera con él.

Carreras en vivo: Jinete Aprendiz Oliver Medina Victorias

Cierras tus compromisos del día viernes con la yegua Easyasyouplease que viene de ganar en su más reciente.

- La yegua atraviesa un estado físico impecable. Es una conducción que conozco a la perfección, pues no solo la ejercito a diario, sino que ya logramos visitar juntos el recinto de ganadores. Con el favor de Dios, este viernes estaremos nuevamente en la definición de la prueba.