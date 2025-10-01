"Hay Vida" con Oliver Medina: El efectivo aprendiz podría lucirse con sus montas en la R38

Suscríbete a nuestros canales

El jinete aprendiz Oliver Medina paso a paso se ha dado a conocer en el hipódromo La Rinconada y por su forma disciplinada, su constancia y dedicación se encuentra posicionado en este momento en el cuarto lugar de la estadística de jinetes del tercer meeting.

La mañana de este miércoles 1ro de octubre el látigo caraqueño estuvo presente en la jornada de ajustes y aprovechó su tiempo para conversar en entrevista para Meridiano Web acerca de las condiciones físico-atlética de sus siete montas para la reunión 38, a disputarse este domingo 05 de octubre.

Aprendiz de Lujo: La Rinconada Carreras

Saludos Oliver, estamos muy agradecido por la entrevista. Siete compromisos tienes para la R38. Tu primera monta es a la altura de la quinta carrera con el caballo, King Julien.

-Un caballo que vengo de correrlo, llegamos segundo. El caballo no tenía pase por dentro por lo que tuve que buscar hacia fuera. Se me abrió mucho el ejemplar y pudimos llegar de segundo. Esta semana anda muy bien el caballo, se mantiene en buenas condiciones. Hoy, el traqueador lo llevó hasta el aparato, le dio su vuelta y anda muy bien. Con el favor estaremos decidiendo.

Acto seguido tiene el compromiso con el caballo Jupiter Max en la sexta carrera.

-Un caballo que lo conozco perfectamente. Vengo de correr y ganar. Se encuentra en excelentes condiciones y esperamos estar decidiendo.

Para la primera válida del juego del 5y6 Nacional montarás por primera vez a la importada Coach Sessa (USA), entrenada por Carlos Luis Uzcátegui.

-Una yegua que anda fuerte en la pista. No he tenido el chance de trabajarla y tiene sus dificultades para trabajar con un jinete. Se mantiene en buenas condiciones y estaremos decidiendo.

En la segunda válida conducirás a la yegua Súper Explosiva, presentada por Henry Trujillo.

-Una yegua que viene de correr con mi colega Robert Capriles. La vengo de trabajar por lo que se mantiene en buenas condiciones en la pista y estaremos decidiendo.

Tu siguiente monta será en la tercera válida con Mi Catira Emma de la cuadra de Rohendy Gámez.

-Una yegua que la conozco perfectamente. Hoy, la saqué fuera del aparato y anda en excelentes condiciones e igualmente estaremos decidiendo está válida del 5y6.

La cuarta válida será tu penúltima monta con el ejemplar The Big Louis con Henry Trujillo nuevamente en el entrenamiento.

-Este caballo ha ido mejorando, poco a poco va de menos a más y podemos decidir en los metros finales.

Cierras tus compromisos en la quinta válida para el 5y6 con la yegua Rosa Negra

-Una yegua que, no tenido la oportunidad de trabajarla, pero se mantiene muy bien en su condición y quien quita y estaremos decidiendo en está válida.