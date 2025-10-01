¡Mucha atención! Se presenta el retiro de una de las yeguas favoritas del ciclo no válido

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este miércoles 01 de octubre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de sus plataformas digitales el primero de dos ejemplares retirados de la programación correspondiente a la reunión 38 en el hipódromo La Rinconada.

Carreras: La Rinconada Yegua Retirada

Se trata de la yegua Sugar Cane, que aparecía como segunda favorita de su revista especializada Gaceta Hípica y que se encontraba inscrita para participar en la primera carrera del ciclo no válido con el número siete en la gualdrapa, en distancia de 1.800 metros.

Esta yegua que siempre han tenido en buen concepto venia de participar el pasado 14 de septiembre del presente año en la disputa del Clásico Gelinotte (GII), donde arriba en la séptima casilla a 17 cuerpos de la ganadora Fleet Street (Usa) con la monta en ese momento del jinete Félix Velásquez.

Para esta ocasión la presentada de Fernando Parilli y propiedad del Stud “Z.M” iba a ser conducida por el jinete profesional Francisco Quevedo, la nacida en el Haras Los Caracaros posee campaña de nueve actuaciones con dos victorias.

Motivo del retiro de Sugar Cane

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la presentada por Fernando Parilli Araujo es por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

Según fuentes digitales

La hemorragia pulmonar en caballos es el sangrado en los pulmones causado por el esfuerzo físico intenso, especialmente común en caballos de carreras. Se detecta mediante endoscopia o lavado broncoalveolar, con el objetivo de encontrar sangre en las vías respiratorias.

La causa principal es el aumento de la presión en los vasos sanguíneos pulmonares que provoca la ruptura de pequeños capilares, lo que puede llevar a inflamacion y una disminución del rendimiento del caballo.