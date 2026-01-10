El Barça se decide: Rashford se quedará en el Camp Nou de forma permanente

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de Marcus Rashford parece haber encontrado su hogar definitivo lejos de Manchester. La directiva del FC Barcelona ya ha tomado la decisión de ejecutar la opción de compra por el delantero inglés, asegurando su continuidad más allá de la presente cesión.

Una inversión estratégica de 30 millones

El acuerdo alcanzado el verano pasado incluía una cláusula de compra que hoy, visto el rendimiento del jugador, parece una oportunidad de mercado ineludible. El club azulgrana planea desembolsar 30 millones de euros para adquirir la totalidad de la ficha del atacante, sentando las bases de un contrato permanente que entrará en vigor una vez finalice la actual campaña.

Esta cifra se percibe dentro del seno del club como una operación altamente rentable, considerando la experiencia internacional de Rashford y su rápida adaptación al esquema táctico del equipo.

El impacto de Rashford en números

La decisión del Barça no es producto del azar, sino de un rendimiento sostenido que ha convencido tanto al cuerpo técnico como a la afición. En lo que va de curso, el internacional inglés ha logrado cifras que justifican la apuesta económica:

Participación directa: Ha intervenido en 18 goles en apenas media temporada.

Goles: 7 tantos anotados en diversas competiciones.

Faceta asistente: Suma 11 asistencias en 26 partidos, consolidándose como uno de los máximos generadores de juego del equipo.

Su capacidad para desequilibrar por banda y su entendimiento con el resto de la delantera han sido claves para que el Barcelona decidiera dar el paso definitivo antes de que otros clubes pudieran interferir.

Un nuevo capítulo tras el United

Para Rashford, este movimiento representa la consolidación de su renacimiento futbolístico. Tras años de altibajos en el Manchester United, el inglés ha encontrado en la Ciudad Condal la regularidad necesaria para volver a ser determinante en la élite europea.

Se espera que el anuncio oficial se produzca tras el cierre de la temporada, una vez que los flecos del nuevo contrato de larga duración queden totalmente sellados.