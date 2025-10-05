Barcelona en alerta: Marcus Rashford terminó con molestias el juego ante Sevilla (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona recibió un varapalo este domingo 5 de octubre en LaLiga, tras una dura derrota contra Sevilla (4-1) en el Sánchez Pizjuán, clave para que los culés perdieran el liderato momentáneo el certamen. Pero a su vez, no es lo único gris que dejan en el tintero, porque al finalizar el encuentro Marcus Rashford dio de qué hablar.

El delantero fue de lo más destacado de los azulgranas en el partido, incluso siendo nombrado como el mejor jugador del compromiso, pero sorprendió al finalizar las acciones cuando se vio una imagen suya siendo atendido por los servicios médicos del club sobre el propio campo de juego.

El inglés se mostró con dolencias, tendido en el gramado y con serias demostraciones de preocupación por el dolor en su tobillo. Sin embargo, según el diario Marca las primeras pruebas realizadas permiten respirar a la entidad, porque descartarían que sus molestias sean graves.

En primera instancia, se trataría de un de un fuerte golpe que recibió en medio de las acciones y se emplazó a que este lunes, desde la propia Barcelona, se completen los análisis al jugador que confirmen que tipo de lesión pudiera acarrear: grave o leve.

Barcelona no quiere saber de más bajas

Aunque lo de Rashford pende de un hilo a lo que se revise desde las instalaciones azulgranas, el cuadro catalán quiere evitar que esa lista en enfermería siga en aumento y mermando zonas importantes del equipo.

Justamente, una confirmación de lesión en Rashford, agudizaría un panorama complejo en el que ya están nombres como Ter Stegen, Gavi, Fermín, Raphinha, Joan García y Lamine Yamal.

Eso sí, se espera que algunos de esos jugadores, como Lamine y Fermín, ya estén disponibles para Barcelona después de finalizado el parón de selecciones.