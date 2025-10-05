Las palabras de Hansi Flick tras la derrota de Barcelona en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona recibió un trago amargo este domingo 5 de octubre a las puertas del parón de selecciones, tras perder con el Sevilla (4-1) en la octava jornada de LaLiga de España.

Realmente, cuadro culé no mostró su mejor versión y el desenlace del partido terminó apegado a lo que se vio en el terreno de juego, más allá de que en distintos tramos pudieron empatar las acciones más por la inercia de ir a buscar la igualdad que por la fluidez del fútbol al que tiene acostumbrado la plantilla de Hansi Flick.

Lo cierto es que al término del partido todos estaban esperando las declaraciones del técnico alemán, que sirvieran de luz para entender este momento de baja forma en el equipo y el estratega teutón expuso sus razones.

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota de Barcelona

El entrenador no tuvo ningún problema en reconocer que en la primera parte sus dirigidos dejaron nuevamente malas sensaciones, tal cual como en la segunda parte del encuentro ante PSG en la Champions League.

"En la primera parte no fue buena para nosotros, jugaban uno contra uno y muy agresivos. No teníamos soluciones, no es algo bueno. Pero en la segunda parte aprecio mucho la reacción del equipo. No quiero hablar de los dos goles, no queremos excusas. Tenemos que fijarnos en la primera parte, pero lo más importante es la reacción. Es importante esta derrota y después del parón lucharemos por todos los títulos. Es lo que queremos, somos un buen equipo", dijo.

Sin embargo, el DT se tomó el revés con un tono distinto a como se imaginaba, con más optimismo por lo que viene que otra cosa: "No estoy enfadado, todos han visto la situación. No quiero discutir sobre ello, en la segunda parte hemos estado bien. Ahora tenemos que continuar. No nos gusta perder 4-1, es duro, pero al final es solo un partido".

Una línea en la que continuó en la rueda de prensa, en la que intentó enviar un mensaje de positivismo a quienes han entrado en preocupación por los últimos dos resultados. "En la primera parte hicimos fallos grandes, pero al final es como siempre jugamos. Tuvimos la ocasión de marcar el segundo gol, el partido cambió, pero eso es el pasado. Lo dije tras el PSG, tenemos que aprender de estos partidos y lo haremos. Después del parón varios jugadores volverán, los necesitamos. Eso es importante. Perdimos, lo aceptamos y miramos hacia adelante", reflexionó.

A su vez, le consultaron si era la peor derrota en su estadía en Barcelona y fue enfático: "Hoy tenemos que aceptar la derrota, pero lo veo en positivo. Hay cosas negativas que tenemos que cambiar, no hemos sido capaces de controlar el partido con la pelota. Tenemos que jugar a mejor nivel, pero la peor derrota fue las semifinales en Milán. Lo hemos intentado todo. El fútbol es sobre marcar goles, es fácil de explicar. Hoy no hemos sido capaces, pero hemos tenido ocasiones. El resultado no es bueno, pero cabeza arriba. Hoy no estoy tan decepcionado como en Vallecas".

Ya piensa en el parón de selecciones

El técnico considera que estos días servirán al equipo para resetear y fortalecer, sobre todo, con la reincorporación de futbolistas que se encuentras lesionados hasta el momento.

"Después del parón me puedes preguntar si nos sirve o no, pero creo que ahora nos va bien. Que los jugadores se vayan, es una atmosfera diferente. Esto es bueno, cuando vuelvan lo intentaremos. Trabajaremos duro para volver a nuestro nivel. Esto es lo más importante", expresó.

A todo esto, hay que decir que Barcelona y Hansi Flick ya iniciarán el plan para reconducir al equipo, a sabiendas que perdió el liderato de LaLiga y que puede recuperarlo en el propio clásico ante Real Madrid, programado para el 26 de octubre.