Hansi Flick aclara el panorama de Lamine Yamal sobre su tiempo de baja

El pasado viernes, aunque Lamine Yamal fue convocado por la selección de España para la próxima doble fecha de Eliminatorias al Mundial de 2026, una recaída en su lesión previa lo mantendrá fuera del terreno un tiempo.

Sobre esta molestia física, que se agravó tras el partido ante el PSG del 1 de octubre, en Liga de Campeones, habló el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick.

¿Cuál es la gravedad de la lesión?

Este sábado, durante la rueda de prensa previa a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, el mandamás alemán habló sobre cómo se encuentra el atacante de 18 años.

''El miércoles se sentía bien. Cuando tenemos alguna duda sobre su estado, no juega. He hablado con él, hoy está mejor, pero no está bien para jugar'', explixó Flick.

Por su parte, el estratega del conjunto blaugrana mencionó que la presencia de Yamal para el Clásico del 26 de octubre, también está en duda.

Cabe destacar que, de acuerdo con un comunicado oficial de la institución catalana, la razón de su ausencia son unas recurrentes molestias en el pubis. De igual modo, se espera que su periodo de rehabilitación tome entre 2 y 3 semanas.

Sobre la inasistencia de Yamal con la selección española, el mismo Flick comentó: ''Forma parte de la vida de un buen futbolista. Es bueno que haya jugadores con sus equipos nacionales. Pero hay que gestionarlo bien''.