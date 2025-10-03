Lamine Yamal tiene pésimas noticias para el Barcelona y España (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Tanto el FC Barcelona, como la Selección de España, sufrieron este 3 de octubre una mala noticia y se trata de Lamine Yamal, que nuevamente será baja por lesión. El joven jugador no ha tenido el mejor inicio de campaña y otra vez, en menos de dos meses, estará ausente por problemas físicos.

El joven talento del Barcelona ha experimentado nuevamente dolor en la zona del pubis, la misma área que lo mantuvo fuera de los últimos tres encuentros. Según informó Mundo Deportivo, la molestia ha obligado al club a poner en pausa su participación mientras se evalúa la gravedad de la lesión.

En duda para Sevilla y la selección

El reciente contratiempo podría dejar a Yamal fuera del partido frente al Sevilla, así como de los próximos compromisos de la selección española. Fuentes cercanas al jugador y el club indicaron que se realizará un seguimiento cercano durante las próximas semanas, con pronósticos iniciales de entre 2 y 3 semanas de recuperación. Fabrizio Romano confirmó que la presencia del joven delantero está “en duda” mientras se somete a nuevos exámenes.

El cuerpo médico del Barça se mantiene cauto, evitando riesgos que puedan comprometer la evolución del jugador. La reincidencia de la molestia preocupa especialmente por tratarse de una zona sensible y por el impacto que podría tener en su continuidad esta temporada.

El club aún no ha emitido un comunicado oficial, pero los aficionados siguen atentos a cualquier novedad sobre Yamal. Su desarrollo y aportación en el equipo azulgrana y en la selección española lo convierten en una pieza clave, y su ausencia podría afectar tanto a nivel local, como internacional.

Mientras tanto, Lamine Yamal deberá concentrarse en su recuperación, mientras el club catalán planifica alternativas para cubrir su ausencia en los próximos compromisos. Su evolución será decisiva para definir su disponibilidad en las semanas siguientes.