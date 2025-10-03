¡Yamal de vuelta! Convocatoria de España para los clasificatorios al Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, la selección de España, dio a conocer la convocatoria para que ''La Roja'' afronte dos juegos claves para sellar su boleto al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos.

Dichos encuentros serán el próximo 11 y 14 de octubre ante Georgia y Bulgaria, respectivamente. Posteriormente, solo le restarán dos fechas a los españoles para sellar su clasificación (ante Georgia nuevamente y Turquía).

Por su parte, el entrenador de dicho combinado nacional, Luis De La Fuente, parece haber ignorado la postura del FC Barcelona sobre Lamine Yamal, en pro del éxito del conjunto español.

Caso Yamal

Durante el último parón FIFA, el entrenador alemán, Hansi Flick, fue tajante con respecto a la mala gestión de una molestia física comunicada por el joven atacante.

“Jugó con la selección con dolor, tuvo problemas. Jugó 79 y 73 minutos en cada partido, y entre los partidos no estuvo entrenando, y eso no es preocuparse de los jugadores. La selección española tiene el mejor equipo del mundo y los mejores jugadores del mundo en cada posición, son increíblemente buenos. Quizás habría que preocuparse más de los jugadores”, explicó Flick el pasado sábado 13 de septiembre.