¡Yamal de vuelta! Convocatoria de España para los clasificatorios al Mundial

Durante su último llamado a la convocatoria se desató una gran polémica tras regresar lesionado al club catalán

Ricardo Rodríguez
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 07:29 am
Lamine Yamal con el entrenador de la selección Luis De La Fuente. Foto: Cortesía
Este viernes, la selección de España, dio a conocer la convocatoria para que ''La Roja'' afronte dos juegos claves para sellar su boleto al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos.

Dichos encuentros serán el próximo 11 y 14 de octubre ante Georgia y Bulgaria, respectivamente. Posteriormente, solo le restarán dos fechas a los españoles para sellar su clasificación (ante Georgia nuevamente y Turquía).

Por su parte, el entrenador de dicho combinado nacional, Luis De La Fuente, parece haber ignorado la postura del FC Barcelona sobre Lamine Yamal, en pro del éxito del conjunto español.

Caso Yamal

Durante el último parón FIFA, el entrenador alemán, Hansi Flick, fue tajante con respecto a la mala gestión de una molestia física comunicada por el joven atacante.

“Jugó con la selección con dolor, tuvo problemas. Jugó 79 y 73 minutos en cada partido, y entre los partidos no estuvo entrenando, y eso no es preocuparse de los jugadores. La selección española tiene el mejor equipo del mundo y los mejores jugadores del mundo en cada posición, son increíblemente buenos. Quizás habría que preocuparse más de los jugadores”, explicó Flick el pasado sábado 13 de septiembre.

 

Viernes 03 de Octubre de 2025
