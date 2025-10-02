Lamine Yamal tuvo una noche de "terror" en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El figura del FC Barcelona, Lamine Yamal, experimentó una de sus primeras noches verdaderamente difíciles en la élite europea durante el intenso duelo de Champions League contra el Paris Saint-Germain.

Especialmente durante la segunda mitad, se convirtió en una pesadilla para el extremo español. El equipo francés impuso su dominio táctico y físico, asfixiando las líneas de pase y limitando drásticamente el impacto de las figuras ofensivas del Barcelona, incluyendo a Yamal.

Noche gris para Lamine

Lamine Yamal no pudo encontrar los espacios para desequilibrar. El dato más revelador fue que no completó ni un solo regate en toda la segunda parte. Su habitual chispa y capacidad para superar defensores se vieron anuladas por la defensa bien organizada del PSG.

El PSG dominó toda la segunda parte, controlando el balón y el ritmo del juego, lo que impidió al Barcelona encontrar la mejor versión de su principal estrella ofensiva.

El dilema de la selección nacional

Tras la exigente y frustrante noche, la gran interrogante que se cierne sobre Lamine Yamal no es solo su rendimiento futuro, sino su disponibilidad inmediata para la Selección Española. La duda principal es si el jugador deberá unirse a la concentración nacional sin estar al cien por cien físicamente.

El visible agotamiento y la necesidad de gestionar la carga de minutos de un futbolista de su edad plantean un dilema tanto para el cuerpo técnico del Barcelona como para el seleccionador nacional.

El reto para Lamine será recuperarse rápidamente de este desgaste y mantener la intensidad para evitar caer en una fatiga que pueda derivar en futuras lesiones, demostrando que esta "noche dura" es solo una valiosa lección en su carrera.