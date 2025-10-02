Marcus Rashford brilla con el FC Barcelona y sus números lo demuestran

Suscríbete a nuestros canales

Durante los primeros 9 partidos de la temporada 2025-2026, Marcus Rashford ha sabido ganarse un lugar en la alineación del FC Barcelona, pero sobre todo sus números lo demuestran.

Más allá de la confianza del entrenador Hansi Flick, en la destreza del atacante inglés, son sus cifras las que explican por sí solas el impacto que ha tenido el extremo izquierdo del equipo blaugrana.

Incidencia: Una ficha importante

El jugador de 27 años, solo acumula 8 compromisos de 11 disputados por el equipo catalán en lo que va de temporada. Sin embargo, su incidencia en el resultado y rendimiento ofensivo de la oncena de Flick, es innegable.

De acuerdo con el estadístico español, Alexis Tamayo (MisterChip), Rashford ha participado en 6 de los últimos 11 goles anotados por el Barça en todas las competiciones. En esa cantidad de compromisos, suma 2 goles y 4 asistencias.

Incluso, en Liga de Campeones, con solo dos partidos disputados, anotó 2 y convirtió 1 de los únicos 3 gritos de gol del conjunto blaugrana hasta ahora.

De los mejores de su país

Hasta ahora, ningún jugador oriundo de Inglaterra ha dado más asistencias que Rashford en todas las competiciones de las cinco grandes ligas de Europa en lo que va de temporada 2025-2026.

No en vano, el atacante del FC Barcelona asistió en sus últimos 3 partidos y acumula 5 habilitaciones esta campaña (misma cantidad que Jack Grealish en el Everton).