¡A esperar! FC Barcelona no podrá volver al Camp Nou en Champions en octubre

La mañana de este jueves, FC Barcelona dio a conocer oficialmente una noticia que no fue del agrado de la afición culé, puesto que el retorno al Spotify Camp Nou se sigue aplazando.

En un anuncio oficial, la entidad catalana establece que la tercera jornada de la Liga de Campeones 2025-2026, que correspondería disputarse en dicho estadio ante el Olympiacos, no podrá efectuarse en este clásico recinto y sede principal.

¿Dónde se jugará este encuentro?

Tal y como la segunda jornada de UEFA Champions League, en la cual los blaugranas cayeron 1-2 ante el París Saint-Germain, éste siguiente encuentro se efectuará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic, el próximo 21 de octubre.

''El club continúa trabajando para obtener el permiso administrativo necesario para la apertura del Spotify Camp Nou en las próximas fechas. Con este objetivo, FC barcelona está trabajando en las nuevas modificaciones que el Ayuntamiento de Barcelona compartió con el club la semana pasada'', explica el comunicado de la institución.

Asimismo, el equipo aclaró que los precios seguirán manteniéndose en el margen que se manejó para los abonados oficiales durante la zafra 2023-2024 y 2024-2025. Es decir, con un rango de costos entre los 11 y 37 euros por butaca, dependiendo del sector seleccionado en el Estadio Olímpico de Montjuic.