¡Muchos gastos! El Barcelona sufre pérdidas significativas por el Camp Nou

La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha revelado cifras significativas sobre los costos que el club ha asumido por jugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, su sede provisional mientras se llevan a cabo las obras de remodelación del Camp Nou.

Pérdidas significativas

Según las declaraciones de Fort, el combinado azulgrana ha tenido que afrontar pagos considerables. El club abona al Ayuntamiento de Barcelona una cantidad que oscila entre 300.000 y 900.000 euros por cada partido que juega en el recinto.

Además de este gasto recurrente, el Barça invirtió 20 millones de euros para adaptar el estadio a las necesidades del club.

Estos números evidencian el alto precio que el equipo está pagando por su estancia en Montjuïc, y ponen de manifiesto la situación económica que atraviesa el club. La directiva ha expresado en múltiples ocasiones que su objetivo es regresar al Spotify Camp Nou lo antes posible para aliviar esta carga financiera.

Un gasto necesario pero oneroso

El traslado al Estadi Olímpic Lluís Companys fue una medida necesaria para que el "Espai Barça", el ambicioso proyecto de remodelación del Camp Nou, pudiera avanzar a un ritmo acelerado.

Sin embargo, el club ha resentido el impacto económico de esta decisión. La vicepresidenta ha señalado que el total de la estancia en Montjuïc representará para el club unos 100 millones de euros menos, una cifra que subraya la urgencia por volver a su casa.

Las declaraciones de Elena Fort arrojan luz sobre la difícil situación financiera del Barcelona, que ha tenido que hacer frente a un importante gasto para garantizar que el equipo siga compitiendo al más alto nivel mientras se construye su futuro estadio.