Hijos de famosos que cortaron lazos con sus padres

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del espectáculo no solo brillan las alfombras rojas y las presentaciones millonarias, pues, también hay historias de rupturas, silencios y heridas familiares que se vuelven públicas.

A lo largo del tiempo, varias figuras del entretenimiento han visto cómo sus propios hijos decidieron alejarse de sus progenitores, algunos por décadas, otros por conflictos recientes que han encendido comentarios de seguidores y críticos. Aquí te dejamos un breve recuento:

Hija de Guillermo Dávila cortó lazos con él

Todo comenzó con la revelación del actor venezolano Guillermo Dávila sobre la tensa relación con su hija Marielena Dávila, actriz de 33 años. Según confesó el artista en un programa de televisión internacional, desde hace ocho años su hija dejó de responder sus mensajes.

Dávila atribuye este distanciamiento a una serie de desencuentros emocionales tras un episodio personal delicado que implicó el reconocimiento tardío de otro hijo en Perú, un tema que, según él, su hija no logró procesar con empatía a pesar de ser figura pública.

'El Puma' y sus hijas

El legendario cantante José Luis Rodríguez 'El Puma' enfrenta un distanciamiento con sus hijas Lilibeth y Liliana Morillo que ya supera los 30 años. Según los testimonios, la ruptura se originó tras el divorcio del cantante y la nueva familia que formó, algo que sus hijas no supieron aceptar.

Lo que más ha sorprendido es una declaración del propio Rodríguez asegurando que si alguna de sus hijas muere antes que él, “no tendría remordimientos”, palabras que han sido ampliamente comentadas en farándula por lo fuerte y cruda de la postura.

La batalla de Brad Pitt y sus hijos

Uno de los casos más recientes del 2025 involucra a Brad Pitt y varios de sus hijos, quienes decidieron eliminar el apellido “Pitt” de sus identidades públicas, optando por usar solo “Jolie”.

Dicha decisión llegó después de años de tensiones familiares derivadas del proceso de divorcio con Angelina Jolie y los complejos años que siguieron.

Intermitente relación entre Gilberto Correa y su hijo

El distanciamiento entre Gilberto Correa y su hijo Carlos Enrique “Kike” Correa Lares se ha caracterizado por años de relación limitada y comunicación esporádica, marcado por una separación física y emocional durante gran parte de la vida del joven.

Tras la separación de Raquel Lares, Gilberto no estuvo presente en gran parte de la infancia de Kike, lo que para él fue un error personal que lamenta públicamente, ya que llegó a ver a su hijo crecer solo a través de fotografías y sintió el costo emocional de no compartir esos años juntos.

Britney Spears y sus conflictos familiares

Quizás uno de los casos más comentados en toda esta lista es el de Britney Spears. Tras años de una tutela legal en manos de su padre, la cantante finalmente recuperó su autonomía en 2021.

Desde entonces, ha hablado públicamente sobre sentirse controlada y abusada por su progenitor, lo que ha marcado un distanciamiento definitivo y significativo y, a su vez, una cruda lejanía con sus dos hijos.