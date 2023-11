¡Escándalo! Mira las acusaciones que hizo el hijo adoptivo de Brad Pitt

Pax Jolie Pitt de 19 años, el primer hijo adoptivo del matrimonio ya roto de Brad Pitt y Angelina Jolie desata su furia contra su padre. A través de sus redes sociales, el adolescente lanzó fuertes comentarios que dejarían en evidencia la mala relación que tiene con el hombre que le dio su apellido.

Y aunque sucedió el Día del Padre de 2020, hace unos días se filtró la noticia sobre el hijo del actor estadounidense generando muchas críticas, al escribir una horrible publicación en la cuenta de Instagram sobre su padre, en la que no solo lo insultó si no que lo acusó de convertir la vida de su familia en un "infierno".

El joven vietnamita fue adoptado por Angelina Jolie en la ciudad de Ho Chi Mihn en 2007, cuando solo tenía tres años. Su madre biológica era una adicta a la heroína que lo abandonó al nacer. Brad Pitt lo adoptó oficialmente en 2008. En ese momento el joven de 16 años publicó una historia e incluía una foto de Pitt ganando el Oscar al Mejor Actor de Reparto por "Érase una vez en Hollywood", y sobre ella expresó todo su enojo con mensajes llenos de odio.

En la publicación, Pax escribió: "¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! (...) Tú una y otra vez , has demostrado que eres una persona terrible y despreciable" comenzaba el story, "No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños que tiemblan de miedo en tu presencia", añadía, refiriéndose a sus hermanos Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. "Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!", sentenciaba Pax. Fue el diario Daily Mail quien reveló la publicación privada del Instagram.

El actor reaccionó con desilusión y tristeza, diciendo que el artículo demuestra que las cosas no van nada bien entre ellos. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al también productor aseguran que a pesar de la mayoría de las críticas que le hacen, él siempre ha respetado a sus hijos y sus expresiones.