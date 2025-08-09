Mira lo que dijo Ismael Martínez sobre sus presentados de la reunión 30 en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras de caballos que se llevarán a cabo el día domingo 10 de agosto en el hipódromo La Rinconada con el desarrollo de la trigésima reunión, el cual, tendrá una programación de 12 competencias sin pruebas selectivas.

El entrenador Ismael Martínez conversó en entrevista con el equipo de Meridiano Web, desde los espacios de la pista del óvalo caraqueño acerca de sus tres ejemplares presentados para la actividad dominical.

Ismael Martínez: Ejemplares presentados R30 ciclo no válido 5y6 dominical La Rinconada

Entrenador estamos agradecido por la entrevista. Presenta para la sexta competencia a dos yeguas: Lelizamar con la monta del aprendiz Samuel Yánez y Yarel con Omar Rivas sobre los estribos ¿Cómo estuvieron en sus entrenamientos?

-Ambas yeguas andan bastante bien. Es una carrera de perdedoras cuatroañeras donde pueden ganar cualquiera. Sin embargo, la presencia de la yegua británica que aparentemente debe ser superior. Sin embargo, la yegua anda bastante bien y deben acompañarlo en esta carrera.

Culmina en la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional con la yegua Money Wise conducida por el aprendiz Omar Rivas.

-Es una yegua que anda bastante bien. Viene de llegar dos veces de tercera. El lote que viene es el mismo que viene de correr: Yeguas parejas perdedoras cincoañeras. Sin embargo, la yegua está bastante bien. El que lo quiera jugar en línea lo puede hacer, en caso contrario acompañarla con otra yegua para la carrera que es Queen Greisa.