Último Minuto: En la segunda válida para el 5y6 de La Rinconada se presenta un retiro

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo,10 de agosto, la pasión hípica se desata en el hipódromo La Rinconada. A partir de la 1:00 de la tarde, la trigésima reunión de la temporada presenta 12 carreras. La jornada no se desarrollará prueba selectiva de grado.

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la tarde de este viernes 08 de agosto, a través de sus redes sociales, se conoció la información de un ejemplar que estaba inscrito para la octava competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Meridiano: Retirado Carreras del 5y6 La Rinconada Datos hípicos

Se trata del tordillo Vinanduh (número 1) pues iba a participar en está válida para el lote de caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

Este purasangre nacido y criado en el Haras La Celeste, es un hijo de Farraj en Lady Zajal. Además, contaba con la monta del jockey falconiano Robert Capriles y se estrenaba en la cuadra del entrenador Eliecer Gómez.

La Rinconada: Motivo del retiro

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del nuevo pupilo de Gómez es por Cólico.

Con este retiro se suma también a los retirados Hipotenusa en la segunda carrera, Amigo Jorge en la cuarta del programa no válido, Victoria Susej y Srta. Emiliana en la cuarta válida para el juego del 5y6 nacional.