Alerta: Abraham Campos recomienda no caerse con este caballo que pudiera ser la sorpresa para el 5y6 dominical (+Video)

La trigésima reunión de la presente temporada está lista para arrancar este domingo 10 de agosto. La jornada, compuesta por 12 competencias sin pruebas selectivas, promete un día lleno de emoción y desafíos en el hipódromo La Rinconada.

Por esta razón, este viernes 08 de agosto, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de los ejercicios y aprovechamos de abordar al entrenador Abraham Campos quien amablemente concedió la entrevista para este medio digital, con la finalidad de conversar acerca de las estrategias fundamentales de sus dos ejemplares presentados para la jornada del 5y6 dominical.

Entrevista: Abraham Campos recomendaciones ejemplares 5y6 La Rinconada

Muy buenos días entrenador Campos. Estamos agradecidos por la oportunidad de entrevistarlo. Para este domingo 10 de agosto tiene dos importantes presentados. Comienza en la primera válida para el juego del 5y6 con la yegua Waya Waya que corre seguida y será conducida por Winder Véliz ¿Coméntanos de su preparación?

-Es una yegua que está haciendo muy bien. La monta el aprendiz Véliz quien la conoce. El tiro es un poco corto, 1.100 metros, pero la yegua anda en perfectas condiciones y creo que para está carrera el lote es bastante parejo y las condiciones de Waya Waya es óptima que es lo importante. Creemos que la yegua va a atropellar con éxito y podemos ganar está carrera. Así se la recomiendo.

Y finaliza con el ejemplar Verstappen en la quinta válida con la monta del látigo Yonkleiver Díaz ¿Qué nos puedes comentar para nuestros lectores hípicos de Meridiano Web?

-Este caballo anda bastante bien. Sus presentaciones anteriores lo han hecho de maravilla. La carrera no es fácil porque va con el lote de cuatroañeros y él es cincoañero. En cancha se mantiene perfecto, pues de verdad que cada día lo hace mejor y se la voy a recomendar de sorpresa. No se caigan con este caballo Verstappen que anda muy bien y así se la recomiendo.