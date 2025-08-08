Aldry Siso revela la estrategia secreta de sus montas para la R30 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web estuvo presente la mañana de este viernes 08 de agosto en los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada, a fin de buscar informaciones con jinetes y entrenadores que son los principales protagonistas para la reunión 30 a realizarse el domingo 10 de este mes en la arena caraqueña.

Uno de los jinetes quien cumple campaña en el óvalo de Coche es Aldry Siso quien tendrá tres compromisos de montas para la mencionada jornada dominical.

Conversamos con el jockey profesional, para dar a conocer los detalles de cada una de sus montas, a fin que, nuestros lectores hípicos conozcan de antemano estas informaciones de manera precisa y de primera mano.

Aldry Siso: Estrategias montas no válidas y 5y6 La Rinconada

Muy buenos días Aldry, agradecido por la entrevista. Tres importantes compromisos para la reunión 30. Inicia en la cuarta competencia con el castaño Base Armador que repites en la monta ¿Qué nos puedes decir este ejemplar?

-Es un caballo que está extraordinariamente bien en cancha. Es la segunda vez que voy a montar, pues la primera vez arribamos cuarto muy cerca. Está vez anda mucho mejor el ejemplar y creemos que ahora su remate será muy efectivo para lograr la victoria.

Luego en la sexta competencia montarás por primera vez a la castaña Miss Billion, presentada por Luis Peraza que hace su reaparición luego de 56 días sin correr ¿Cómo ha estado en su preparación?

-Una yegua que trabajé la semana pasada. Muy bien en el briseo y la hemos llevado a base de galopes con su traqueador y su trainer. Esta es una nueva oportunidad que me da el mismo trainer Luis Peraza y espero aprovecharla al máximo.

Y esto es una primicia que compartes con nosotros y con nuestros lectores de este medio digital y es que te asignaron una monta. Se trata del ejemplar Northern Gold, entrenado por Aldo Traversa para la octava carrera, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional ¿Cómo se encuentra el caballo?

-Se encuentra muy bien. Tuve la oportunidad de conducirlo alguna vez, se encuentra en perfectas condiciones en cancha, pues el entrenador ha hecho un gran trabajo y esperamos obtener un buen resultado en esta carrera.