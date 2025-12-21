LVBP

LVBP: Renato Núñez y solo otros dos toleteros han logrado esta antología jonronera

El toletero de los Navegantes del Magallanes se vio como el año pasado

Harold Capote Fernández
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 05:50 pm
LVBP: Renato Núñez y solo otros dos toleteros han logrado esta antología jonronera
Sin haber afrontado la jornada de este domingo, Renato Núñez tuvo un fin de semana lleno de antología jonronera; el viernes ante Cardenales de Lara fue 6to bate y despachó de 5-3, con tres jonrones, 3 impulsadas con 1 anotada en la victoria de11x6.

Para más, el recio toletero de los Navegantes del Magallanes este sábado igualmente voló la barda; como 7mo se ensañó con el abridor de los Tiburones de La Guaira, Luis Arejula, a quien le dio jonrón solitario, camino a un performance de 4-2 que incluyó 2 anotaciones. La nave ganó 6x3.

Renato Núñez camino a los registros

 

 

Lo cierto del caso es que una demostración como esa, un partido de 3 jonrones y otro al día siguiente ¡en la LVBP solo había ocurrido dos veces! El dato lo recalcó el periodista Tony Flores a través de su cuenta en X.

Primero con Jim Pendleton, experimentado con cuatro años previos en el circuito como parte del Magallanes, y que en la 1960/1961 tuvo su única participación con Leones del Caracas; en ese torneo, el 17 de diciembre, en partido contra los Rapiños, bateó de 4-3 con 3 cuadrangulares útiles para remolcar 5 carreras.

Para la histórica jornada fue alineado como segundo bate de los melenudos que prevalecieron 15x1.

LVBP - Jim Pendleton - Eliézer Alfonzo - Beisbol - Estadísticas - Leones - Caribes

 

 

Por su parte, Eliézer Alfonzo dejó su registro en los libros el 19 de octubre de 2004, fecha en la que con Caribes de Oriente visitó a los Leones en el Estadio Universitario. La tribu se impuso 7x5 mientras el “Matatán” sonó de 4-3, a la registradora mandó a 5 compañeros, la pisó 3 veces, sacó 1 boleto, ponchó a 1 y dejó a 1 compañero en base.

Al día siguiente, los aborígenes siguieron en la carretera y jugaron con los Navegantes en el estado Yaracuy. Alfonzo se la botó al abridor Wayne Franklin, concluyó de 4-1 con 3 impulsados, 1 anotación, 1 boleto, 2 ponches pero Caribes tropezó 6x5. En ambos partidos fue alineado como 4to tolete.

 

