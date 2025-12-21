LVBP: Renato Núñez y solo otros dos toleteros han logrado esta antología jonronera

Suscríbete a nuestros canales

Sin haber afrontado la jornada de este domingo, Renato Núñez tuvo un fin de semana lleno de antología jonronera; el viernes ante Cardenales de Lara fue 6to bate y despachó de 5-3, con tres jonrones, 3 impulsadas con 1 anotada en la victoria de11x6.

Para más, el recio toletero de los Navegantes del Magallanes este sábado igualmente voló la barda; como 7mo se ensañó con el abridor de los Tiburones de La Guaira, Luis Arejula, a quien le dio jonrón solitario, camino a un performance de 4-2 que incluyó 2 anotaciones. La nave ganó 6x3.

Renato Núñez camino a los registros

Lo cierto del caso es que una demostración como esa, un partido de 3 jonrones y otro al día siguiente ¡en la LVBP solo había ocurrido dos veces! El dato lo recalcó el periodista Tony Flores a través de su cuenta en X.

Primero con Jim Pendleton, experimentado con cuatro años previos en el circuito como parte del Magallanes, y que en la 1960/1961 tuvo su única participación con Leones del Caracas; en ese torneo, el 17 de diciembre, en partido contra los Rapiños, bateó de 4-3 con 3 cuadrangulares útiles para remolcar 5 carreras.

Para la histórica jornada fue alineado como segundo bate de los melenudos que prevalecieron 15x1.

LVBP - Jim Pendleton - Eliézer Alfonzo - Beisbol - Estadísticas - Leones - Caribes

Por su parte, Eliézer Alfonzo dejó su registro en los libros el 19 de octubre de 2004, fecha en la que con Caribes de Oriente visitó a los Leones en el Estadio Universitario. La tribu se impuso 7x5 mientras el “Matatán” sonó de 4-3, a la registradora mandó a 5 compañeros, la pisó 3 veces, sacó 1 boleto, ponchó a 1 y dejó a 1 compañero en base.

Al día siguiente, los aborígenes siguieron en la carretera y jugaron con los Navegantes en el estado Yaracuy. Alfonzo se la botó al abridor Wayne Franklin, concluyó de 4-1 con 3 impulsados, 1 anotación, 1 boleto, 2 ponches pero Caribes tropezó 6x5. En ambos partidos fue alineado como 4to tolete.