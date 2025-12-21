LVBP: Poder de Renato Núñez marca la bitácora del Magallanes vs Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Con lo estrechas que están las posiciones en la LVBP, salvo Leones del Caracas en el último lugar, cada lauro que se consiga vale su peso en oro, incluso para Bravos de Margarita que ya clasificados, requieren asegurar el 1er puesto. Eso en el caso de ellos pero en el de los Navegantes del Magallanes la flexibilidad es menor, lo saben y por eso asumen cada jornada con mucho detalle y este sábado hilvanan su segundo lauro al hilo.

Con pizarra final de 6x3, en su puerto valenciano vencen a Tiburones de La Guaira, amparados en el poder de Renato Núñez que consigue su cuadrangular número 9 del torneo, así como el cuarto en los dos recientes partidos.

El de esta ocasión llega durante la baja del 4to inning, con los escualos arriba 2x1; ante los envíos del abridor Luis Arejula, con 2 outs, el recio toletero iguala a 2 para encender el chispazo que requiere la pólvora en los cañones de la nave. Seguidamente, entra Eudis Idrogo a relevar pero da base por bolas a Leandro Pineda que después anota gracias al doble de Luis Suisbel.

Para la 5ta se asegura el eventual marcador; tras uno fuera, Eliézer Alfonzo Jr. liga doble, avanza por rodado de Rougned Odor a la inicial y pisa el plato debido al jonrón de Tucupita Marcano (6), que también la bota por segunda fecha seguida.

Tiburones marca otra en el 6to pero Navegantes la recupera en el 7mo, mientras que para iniciar la 9na Yadier Molina en Wandisson Charles (0.00 en promedio de carreras limpias permitidas, 0.35 de whip) delega la responsabilidad de cerrar; responde con tramo perfecto de 1 ponche, ante Yangervis Solarte en lo que es su segundo rescate.

La victoria corresponde a Luis Martínez (1-0, 4.26/1.18), con relevo de 2.2 capítulos sin hits, 1 boleto más 2 chocolates recetados. Pierde Arejula (2-7, 6.54/1.85) inefectivo con 3.2 de 5 imparables, 1 jonrón, 3 anotaciones, todas merecidas, 1 pasaporte más 3 ponches.