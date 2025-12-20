LVBP: Navegantes del Magallanes informó sobre el estatus de Yasiel Puig

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 13 de diciembre, ante Águilas del Zulia, fue la última vez que Yasiel Puig jugó en el torneo 2025/2026 como parte de los Navegantes del Magallanes; en esa fecha con el madero ligó de 3-1 más carrera empujada en el lauro de los suyos 4x1 en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

Pero en ese punto, el toletero nativo de Cuba experimentó dificultades físicas que a la fecha le han mantenido fuera de la alineación del mánager Yadier Molina. El lapso ha comprendido balance positivo para la nave, 3-2, pero con el enredo visto en la tabla de posiciones para acceder a la postemporada, especialmente el round robin, cada quien necesita los mejores elementos disponibles.

En Magallanes requieren de un saludable Yasiel Puig

El contexto particular del otrora MLB del mismo modo ha requerido precaución, algo a lo que evidentemente se apeló, llevando las cosas día a día y para este sábado, el Departamento de Prensa de la institución naviera informó que Yasiel en la fecha retomaría su programa de rehabilitación y acondicionamiento físico, motivado a las molestias en el isquiotibial izquierdo.

En 24 partidas Puig ha sido una montaña rusa con más bajas en el recorrido, algo que se ha reflejado en sus números: 20 imparables en 79 turnos, 5 dobles, 1 cuadrangular, 11 carreras remolcadas, 9 anotaciones, 7 bases por bolas, 20 poches, 3 elevados de sacrificio más 2 pelotazos recibidos. Parte de esto ha conformado línea ofensiva de:

LVBP - Estadísticas - Beisbol - Números

.253 en promedio de bateo

.319 en porcentaje de embasado

.354 de slugging

.673 de OPS

Por otra parte, Magallanes llegó con balance de 25 ganados, 26 perdidos, en la zona clasificatoria y a solo 0.5 partido de Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira igualados en el siguiente peldaño de la LVBP.