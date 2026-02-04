LVBP: Yadier Molina es el quinto manager que logra esta hazaña en una temporada

Los Navegantes del Magallanes conquistaron su título 14 gracias a una increíble temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que el equipo superó adversidades tanto en la ronda regular como en el Round Robin, remontando juegos de forma épica y desplegando un gran juego de pelota. De hecho, si hablamos de las claves de ese éxito, sin duda que la mano de Yadier Molina debe estar en el podio.
Molina y otra hazaña a sus registros
Como muchos recordarán, el puertorriqueño se alzó con el galardón al Manager del Año, esto luego de obtener 36 votos para el primer lugar y 20 para el segundo, con un total de 128 puntos.
En la fase semifinal, Yadier Molina y sus pupilos vinieron de menos a más para cerrar con marca de 10 victorias y seis derrotas, con nueve triunfos al hilo. De esa manera, avanzaron a la final donde se impusieron a Caribes de Anzoátegui en seis juegos.
Con ambas proezas, el boricua se unió a una selecta lista en la historia de la LVBP, la cual refleja a los únicos estrategas en ganar el premio al Manager del Año y, posteriormente, coronarse campeón en la misma temporada.
- Buddy Bailey | 2006-2007
- Omar López | 2014-2015
- Lipso Nava | 2016-2017
- Wilfredo Romero | 2021-2022
- Yadier Molina | 2025-2026