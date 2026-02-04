Real Madrid estaría pensando en pagar 100 millones de euros por este campeón del mundo

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid la temporada anterior se resintió muchísimo en su conjunto por la baja de un futbolista que solía controlar los tiempos del equipo. Ese no era otro que Toni Kroos.

Sin la presencia del alemán el cuadro merengue ha perdido es lucidez en el sector medular y coincide con el ciclo sin títulos de la institución. Desde el alto mando reconocen ese factor clave para una recuperación, a la vista que los actuales jugadores no han podido compensar esa ausencia.

Ni Arda Guler, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni -sin mencionar a Dani Ceballos- han logrado llenar ese vacío ni cumplir ese rol y ese asunto empezaría a cansar en el club.

Sobre todo, desde las más recientes informaciones que apuntan a que desde la oncena madridista tendrían un candidato para cumplir con esa misión.

¿Quién es el jugador que Real Madrid cree que puede cumplir ese propósito?

Desde Inglaterra son varios los medios que estarían insistiendo en vincular el nombre de Enzo Fernández al Real Madrid, según suscribe el diario Sport.

El mediocampista argentino y campeón del mundo en Qatar 2022 actualmente es el líder del mediocampo del Chelsea, razón por la que su valor de mercado rondaría los 85 millones de euros, además con un contrato hasta 2032, un elemento que complica mucho más cualquier negociación.

A su vez, las mismas informaciones aseguran que el club de la Premier League y campeón del mundo también no tendría la necesidad ni intención alguna de deshacerse de su futbolista, menos con el rol que tiene en el equipo.

Pese a esto, medios como BBC piensan otra cosa, por donde hace unos días se afirmó que el albiceleste "admira al Real Madrid", aunque el conjunto blanco no se decantaría por él en un futuro próximo. A su vez, otro medio también consecuente en la revisión de fichajes, CaughtOffside, sí informa que el equipo está siguiendo de cerca al futbolista, aunque solo activaría la operación en caso de una improbable salida de Jude Bellingham.

Lo cierto es que en cualquier caso Enzo Fernández, según los portales ingleses, solo saldría del Chelsea por unos 100-110 millones de euros, una cifra nada desdeñable por estos días en el fútbol.