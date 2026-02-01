¡Preocupación total! El Real Madrid pierde a uno de sus galácticos

Suscríbete a nuestros canales

Las malas noticias no dan tregua en Valdebebas. Lo que debía ser una noche de redención en el Santiago Bernabéu se convirtió en un funeral deportivo apenas al minuto 10.

Jude Bellingham tuvo que abandonar el césped entre lágrimas tras sufrir un pinchazo en la parte posterior de su muslo, encendiendo todas las alarmas en un club que ya parece un hospital de campaña.

El momento del colapso

El cronómetro marcaba apenas el inicio del encuentro cuando, tras una carrera explosiva, el inglés frenó en seco y se llevó la mano a la zona afectada. Los gestos de dolor no dejaron lugar a la duda.

Aunque Jude logró retirarse por su propio pie, lo hizo ocultando su rostro y llorando desconsoladamente, una imagen que congeló la sangre de los aficionados y dejó a Álvaro Arbeloa con un gesto de preocupación total en el banquillo.

La plantilla se queda sin su motor justo cuando más se cuestiona la intensidad del grupo, y el silencio sepulcral del estadio ante su retirada fue el reflejo de una afición que ve cómo la temporada se desmorona por piezas.

Año de pesadilla para el "5"

Esta lesión es un golpe devastador para un Bellingham que no ha podido encontrar la regularidad este curso. Se perdió los primeros meses de la campaña tras pasar por el quirófano para solucionar sus problemas crónicos en el hombro.

Desde su regreso, aunque dejó destellos de su inmensa calidad, se le ha visto lejos de la versión dominante que enamoró al madridismo en su primera temporada. Ahora, justo cuando buscaba su pico de forma, este problema muscular amenaza con apartarlo de los terrenos de juego en el tramo decisivo de la competición.

Una enfermería que no deja de crecer

El calendario asfixiante está pasando una factura impagable al Real Madrid. Con la caída del inglés, la lista de bajas se vuelve insostenible para cualquier esquema táctico.

El ex Borussia Dortmund se une a una nómina de titulares como Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold o Ferland Mendy.

Todo esto sin mencionar, la situación de Raúl Asencio, que ha sido el parche de emergencia en la zaga y tuvo que ser sustituido en el entretiempo tras semanas jugando al límite físico.