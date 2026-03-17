Artistas apoyan a Venezuela para la gran final del Clásico Mundial de Béisbol

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Venezuela es un país con enorme pasión por el béisbol, y en los últimos días esa pasión ha girado en torno al equipo nacional en el Clásico Mundial de Béisbol.

La noche de este martes 17 de marzo, el equipo jugará en el LoanDepot Park en Miami, la gran final en contra de Estados Unidos.

A través de redes sociales artistas venezolanos se han desbordado en publicaciones y mensajes de cariño para todo el equipo y profesionales que están detrás del inminente éxito, que hoy se podría ver consagrado.

Stephany Abasali

Willy Martin

Gabriel Coronel

Neutro Shorty

Alessandra Villegas

Diosa Canales

Norkys Batista

Inés María Calero

Yuvanna Montalvo y Juan Carlos García