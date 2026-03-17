Artistas apoyan a Venezuela para la gran final del Clásico Mundial de Béisbol

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Venezuela es un país con enorme pasión por el béisbol, y en los últimos días esa pasión ha girado en torno al equipo nacional en el Clásico Mundial de Béisbol.
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La noche de este martes 17 de marzo, el equipo jugará en el LoanDepot Park en Miami, la gran final en contra de Estados Unidos.
A través de redes sociales artistas venezolanos se han desbordado en publicaciones y mensajes de cariño para todo el equipo y profesionales que están detrás del inminente éxito, que hoy se podría ver consagrado.
Stephany Abasali
Willy Martin
Gabriel Coronel
Neutro Shorty
Alessandra Villegas
Diosa Canales
Norkys Batista
Inés María Calero
Yuvanna Montalvo y Juan Carlos García
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