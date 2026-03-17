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Artistas apoyan a Venezuela para la gran final del Clásico Mundial de Béisbol

En redes sociales criollos han posteado imágenes y videos enviando las mejores energías a la selección 

Por

Elvis González
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 03:24 pm
Artistas apoyan a Venezuela para la gran final del Clásico Mundial de Béisbol
Equipo de Venezuela en Clásico Mundial de Béisbol / Cortesía
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Venezuela es un país con enorme pasión por el béisbol, y en los últimos días esa pasión ha girado en torno al equipo nacional en el Clásico Mundial de Béisbol.

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La noche de este martes 17 de marzo, el equipo jugará en el LoanDepot Park en Miami, la gran final en contra de Estados Unidos.

A través de redes sociales artistas venezolanos se han desbordado en publicaciones y mensajes de cariño para todo el equipo y profesionales que están detrás del inminente éxito, que hoy se podría ver consagrado.

Stephany Abasali

 

Willy Martin

Gabriel Coronel 

Neutro Shorty

Alessandra Villegas 

Diosa Canales

 

Norkys Batista

Inés María Calero

Yuvanna Montalvo y Juan Carlos García

 

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