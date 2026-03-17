El zuliano Mychel Sánchez busca otra jornada histórica en la cartelera selectiva de Laurel Park

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La tarde del sábado 22 de marzo del presente año se realizará una jornada de nueve carreras donde hay dos pruebas selectivas como carreras principales de la programación sabatina en el óvalo de Maryland, en el condado de Baltimore, y que se correrán en la séptima y octava competencia del día y contará con la presencia del jockey venezolano Mychel Sánchez.

Estados Unidos: Mychel Sánchez por los Stakes del sábado en Laurel Park

La primera de las selectivas de la tarde del sábado será en la séptima carrera donde se disputará la edición 2026 del Beyond the Wire Stakes de $100.000 con hora de partida, a las 2:52 de la tarde de la costa este ( Vzla) y está reservada para potras de tres años en recorrido de 1.600 metros y participarán seis tresañeras en la misma.

El jinete venezolano se une al entrenador Flint W. Sites para llevar la monta del potro Somemunny to Love el cual lleva una campaña de una victoria en seis competiciones que ha realizado hasta los momentos.

El potro es un hijo del semental Munnings en la matrona Queen Scheherazade por Smart Strike perteneciente a DeSales 85 LLC.

Luego en la octava competencia de la tarde del sábado, será el turno de que se compita por la edición 2026 del Private Terms Stakes de $100.000 con hora de partida de las 3:22 de la tarde (Vzla) para potros de tres años en recorrido de 1.700 metros en arena correrán un total de seis tresañeros.

En dicha selectiva el jockey venezolano Mychel Sánchez montará Hollywood Import del trainer Gary Capuano. El tresañero es un producto del semental Honor A P en Baby Zito por Curlin el cual va invicto en el 2026 y tiene una campaña general de tres victorias en cinco presentaciones hasta los momentos.