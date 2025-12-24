Artistas venezolanos fallecidos en 2025 ¡Descansen en paz!

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 deja un enorme vació en la industria del entretenimiento nacional por famosos que partieron. Artistas que dejan un legado único e irrepetible en producciones que sacaron sonrisas en los venezolanos y que muchas se mantienen en la memoria.

Los medios de comunicación y redes sociales fueron utilizadas para dar a conocer las dolorosas noticias, que dejaron a muchos estupefactos, por lo pronto que se fueron.

Carmen Alicia “Chumico” Romero

La madrugada del miércoles 5 de febrero falleció la actriz y exreina de belleza venezolana a los 84 años. Hasta el momento no se conoce públicamente de qué falleció la intérprete dramática que dejó un legado de haber participado en importantes novelas como “Cara sucia” y “Mariana de la noche”.

Betty Ruth

El 23 de febrero se apagó la luz de la querida y respetada actriz, que nació en Colombia, pero desarrolló su carrera en la televisión nacional. Su talento alcanzó el cine y el teatro, pero su fuerte estuvo en las telenovelas con personajes que enamoraron a los criollos.

Carmen Landaeta

El miércoles 21 de mayo murió la actriz y humorista en el Hospital Vargas, donde estuvo recluida varios días tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Patricia Fuenmayor

El 9 de julio llegó una de las noticias más fuertes del entretenimiento, la muerte de la querida conductora, modelo y exreina de belleza. Desde Estados Unidos, se confirmó la partida de la mujer a causa de cáncer.

Julio Alcázar

El sábado 2 de agosto se conoció la partida del actor nacido en la madre tierra España, pero residenciado en Venezuela. Diversas figuras del gremio nacional, expresaron palabras de condolencias por su muerte.

Eduardo Serrano

El 11 de septiembre la televisión venezolana enfrentó la dolorosa partida del actor a los 82 años. El artista vivió una dura batalla contra el cáncer de pulmón con metástasis cerebral.

Su hija Magaly informó la noticia en su perfil oficial de Instagram, resaltando que falleció en un centro de salud de Miami, Estados Unidos.

La noticia despertó múltiples mensajes de condolencias por la partida de un talento único e inigualable que trabajó en telenovelas como “Emilia”, “Las Amazonas” y “La Tirana”.

Floria Márquez

La cantante falleció la tarde del 25 de octubre a los 75 años. La “La show-Woman de Venezuela”, estaba realizando una presentación íntima en la Casa Anauco del Hatillo, cuando sufrió un accidente Cerebrovascular.

Márquez nació el 11 de febrero de 1950 en Caracas, preveniente de una familia musical, su madre era pianista clásica, y su hermano era el también fallecido cantante Rudy Márquez.

Jorge Chapellín

El icónico cantante y voz principal de la banda Los 007, falleció de un infarto el 15 de noviembre a los 78 años. Su voz entonó las populares canciones "El Último Beso" y "Detén la Noche".

Margiory Fiaschi

Desde Bogotá, Colombia, llegó la noticia de la muerte de la periodista el 21 de diciembre. La comunicadora enfrentó una larga lucha contra un tumor cerebral.