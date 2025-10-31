Artistas venezolanos unidos para ayudar a Carmen Alicia Lara en la lucha contra el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

El medio artístico venezolano se ha unido para apoyar a Carmen Alicia Lara en su lucha contra el cáncer, luego de haber acudido a la buena voluntad de las personas para cubrir gastos médicos.

Por medio de una publicación, la actriz de RCTV contó parte de su historia y solicitó ayuda económica a través de una cuenta GoFundMe. De esta manera, muchos enviaron sus mensajes de aliento en medio de la enfermedad.

Medio artístico respalda a Carmen Alicia Lara

Unidos por una buena causa, varios artistas venezolanos dejaron sus mejores deseos a Carmen Alicia Lara, incluso, algunos donaron a favor de su causa.

Luciano D'Alessandro: "Todo va a salir bien, mi querida Carmechu".

Yuvanna Montalvo: "Estamos con ustedes".

María Alejandra Requena: "En nuestras oraciones siempre nuestra querida Carmen Alicia, se te quiere".

José Luis Useche: "¡Eres luz, una guerrera!".

Ayuda económica por una buena causa

Por medio de una cuenta GoFundMe, Carmen Alicia Lara ha comenzado a recolectar parte de las donaciones de seguidores, figuras públicas y seres queridos con una meta de 50 mil dólares, de los cuales ha logrado recaudar más de $20.000.

"Los tratamientos implican muchos gastos, estudios y terapias adicionales no cubiertos por el seguro, y por eso recurro a ustedes pidiendo sus oraciones, su apoyo en la difusión y, si pueden, su ayuda económica", agregó.

Además, agradece cada gesto y ayuda económica que puedan brindar para continuar su lucha contra el cáncer. Quienes deseen colaborar on la causa pueden acceder al link en su cuenta de Instagram.