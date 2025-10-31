Carmen Alicia Lara solicita ayuda económica en su lucha contra el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

La querida actriz de RCTV, Carmen Alicia Lara libra una batalla contra el cáncer que la ha obligado a solicitar ayuda económica para cubrir gastos del tratamiento.

A través de un publicación en redes sociales Lara compartió su historia personal para sensibilizar y acudir a una mano amiga de sus seguidores.

"Hoy nuevamente enfrento una nueva noticia; el cáncer regresó, esta vez con metástasis en ganglios, músculos, órganos y huesos (estadio 4). Los médicos dicen que es tratable, pero no curable... sin embargo, yo sé que Dios tiene la última palabra", destacó en el post.

Ayuda económica

Por medio de una cuenta GoFundMe, Carmen Alicia Lara ha comenzado a recolectar parte de las donaciones de seguidores, figuras públicas y seres queridos con una meta de 50 mil dólares, de los cuales ha logrado recaudar una buena parte.

"Los tratamientos implican muchos gastos, estudios y terapias adicionales no cubiertos por el seguro, y por eso recurro a ustedes pidiendo sus oraciones, su apoyo en la difusión y, si pueden, su ayuda económica", agregó.

Además, agradece cada gesto y ayuda económica que puedan brindar para continuar su lucha contra el cáncer. Quienes deseen colaborar on la causa pueden acceder al link en su cuenta de Instagram.

Batalla inquebrantable contra el cáncer

Tras gozar de gran popularidad en la pantalla venezolana, Carmen Alicia Lara compartió que había sido diagnosticada con cáncer de mama, el cual se alojó en su seno derecho. La actriz acudió a las donaciones del público por los fuertes tratamientos para combatir la enfermedad.

Por dos largos años se sometió a un proceso médico y en 2017 el cáncer salió de su cuerpo. Años más tarde se sometió a una mastectomía parcial para tratar "un carcinoma ductal infiltrante grado dos en la mama derecha".