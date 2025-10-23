Actriz de RCTV confirma metástasis en su cuerpo y avanza en la lucha contra el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

A dos semanas de anunciar el regreso del cáncer a su cuerpo, la querida actriz de RCTV Carmen Alicia Lara informó el nuevo paso en su lucha para enfrentar la enfermedad que ha hecho metástasis en su cuerpo.

Según Lara, su médico de confianza no iniciará con quimio terapias, sino que, está evaluando el mejor tratamiento el cual no mencionó. Sin embargo, debido al diagnóstico de esclerosis múltiples tiene “un comportamiento diferente”.

La actriz de “Por todo lo alto” indicó que el cáncer hizo metástasis en todo su cuerpo. “Ya está confirmado que hay metástasis en todo el esqueleto, en algunos órganos, músculos, ganglios, bueno, sí, en todo el cuerpo”, comentó.

Además, le pondrá un puerto para el cáncer, un pequeño dispositivo implantado bajo la piel que funciona como un punto de acceso venoso para administrar tratamientos y tomar muestras de sangre.

La fe inquebrantable de Carmen Alicia Lara

Durante toda su lucha con el cáncer, Carmen Alicia Lara ha dejado constancia de su inquebrantable fe. En cada pasa de esta nueva etapa en vida ha hecho mención a Dios como una fuente de sanación y acompañamiento espiritual.

En un video publicado en redes sociales, afirmó que “todo está en las manos de Dios”, siendo una guía para ella, tanto para los médicos tratantes.

Primera batalla contra el cáncer

Tras gozar de gran popularidad en la pantalla venezolana, Carmen Alicia Lara compartió que había sido diagnosticada con cáncer de mama, el cual se alojó en su seno derecho. La actriz acudió a las donaciones del público por los fuertes tratamientos para combatir la enfermedad.

Por dos largos años se sometió a un proceso médico y en 2017 el cáncer salió de su cuerpo. Años más tarde se sometió a una mastectomía parcial para tratar "un carcinoma ductal infiltrante grado dos en la mama derecha".