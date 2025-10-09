La estrella de RTCV y sus recaídas de salud a lo largo del tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Durante los últimos años la querida actriz de RCTV, Carmen Alicia Lara ha enfrentado graves problemas de salud que la han puesto al límite, pero, con determinación, el apoyo de su esposo y los médicos ha sobrellevado cada etapa.

Recientemente compartió con todos sus seguidores que el cáncer tocó su vida una vez más luego de haber superado la enfermedad hace más de cinco años. Para este nuevo proceso, se siente en “paz” y lista para afrontar la enfermedad.

“No sé cómo será este nuevo proceso que apenas comienza, pero sé que quien está contigo y no me desampara y tengo la certeza de que nada me robará el gozo”, escribió en la publicación en Instagram.

El cáncer de mama de Carmen Alicia Lara

La vida de Carmen Alicia Lara no ha sido fácil. En 2014, mientras estaba vigente en la televisión venezolana fue diagnosticada con cáncer de mama, el cual se alojó en su seno derecho.

Debido a los altos costos del tratamiento solicitó ayuda económica a través de donaciones para cubrir los gastos. A la actriz le tomó un par de años superar la enfermedad que ahora regresó a su cuerpo.

Tiempo más tarde se sometió a una mastectomía parcial para tratar "un carcinoma ductal infiltrante grado dos en la mama derecha".

Parálisis facial

A finales de 2024, la esposa de César Román informó que sufrió una parálisis facial en la mitad de su cara, por lo que tuvo que acudir a emergencias. "Obviamente me preocupa, me inquieta, me hicieron estudios", dijo.

Aunque no notificó los motivos por los cuales sucedió este percance de salud, expresó que: "el estrés pasa factura". "Aparentemente no hay nada neurológico, sin embargo, me mandaron para un neurólogo porque tengo más de un mes con neuralgia trigémino y aparentemente ayer tuve una crisis más fuerte y por eso sucedió esto", añadió.

Diagnóstico de esclerosis múltiple

Luego de una serie de estudios médicos y una exhaustiva búsqueda por parte de los especialistas diagnosticaron a Carmen Alicia Lara con esclerosis múltiple.

“Llegaron los resultados que confirmaron el diagnóstico que sospechaban mis doctores de esclerosis múltiple”, informó a sus seguidores en febrero de este 2025.

Por un largo periodo, la estrella de RCTV sintió los síntomas que alertaron a su cuerpo de que algo no andaba bien. “Pérdida de memoria, falta de equilibrio, dolores y espasmos en todo el cuerpo sobre todo en las piernas y los pies, dolor de espalda, dolor en las costillas que cuesta respirar, fugas de orina, dolores de cuello y cabeza intensos, dolor en los ojos, visión doble o borrosa”, destacó.

Pese a sus problemas de salud, la también cantante mantiene su fe en Dios en cada momento, siendo uno de sus motores para seguir adelante.